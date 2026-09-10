Kleine Maus, großes Abenteuer: Hela: of Mice & Magic erscheint am 1. Dezember 2026

Hela: of Mice & Magic erscheint am 1. Dezember 2026 für PC und Konsolen. Das Koop-Abenteuer von Windup Games setzt Spielerinnen und Spieler in die Rolle einer kleinen Maus, die einer Hexe hilft.

Knights Peak und Windup Games haben den Veröffentlichungstermin von Hela: of Mice & Magic bekannt gegeben. Das Abenteuer erscheint am 1. Dezember 2026 digital für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Koop-Abenteuer aus der Perspektive einer Maus

In Hela: of Mice & Magic übernehmen die Spielerinnen und Spieler die Rolle einer kleinen Maus. Gemeinsam mit anderen oder allein erkunden sie Wälder, Wiesen, Feuchtgebiete und unterirdische Anlagen und unterstützen eine Hexe bei ihren Aufgaben.

Ein magischer Rucksack hilft dabei, größere Entfernungen zu überwinden, höher gelegene Orte zu erreichen und mit der Umgebung zu interagieren. Die Perspektive der Maus lässt bekannte Landschaften deutlich größer erscheinen.

Story-Trailer und Harmony Edition

Zum Termin wurde ein neuer Story-Trailer veröffentlicht. Zusätzlich erscheint eine limitierte Harmony Edition als einzige physische Ausgabe des Spiels für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X. Die Sammlerausgabe enthält neben dem Spiel unter anderem einen digitalen Soundtrack, ein Artbook, ein Poster und Sticker.

Den Story-Trailer zu Hela: of Mice & Magic ansehen.

Fakten zu Hela: of Mice & Magic