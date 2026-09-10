Solasta II: Multiplayer und Hexenmeister ab sofort im Early Access verfügbar

Solasta II erhält mit dem ersten großen Early-Access-Update einen Online-Multiplayer für bis zu vier Personen und die neue Klasse Hexenmeister.

Tactical Adventures hat das erste große Update für Solasta II veröffentlicht. Der Titel befindet sich weiterhin im Early Access auf Steam. Mit dem Update können bis zu vier Personen gemeinsam eine Kampagne spielen oder einer bereits laufenden Partie beitreten.

Eine Person eröffnet die Sitzung und kann Freunde in eine neue Kampagne oder einen bestehenden Spielstand einladen. Über die Hot-Join-Funktion ist auch der Einstieg in eine laufende Partie möglich. Bei Gesprächen mit Nichtspielerfiguren stimmen die Gruppenmitglieder gemeinsam über Dialogoptionen ab. Ein neues Ping-System soll außerdem die Verständigung bei Erkundung und Kämpfen erleichtern.

Neue Klasse und weitere Inhalte

Mit dem Hexenmeister kommt eine siebte spielbare Klasse hinzu. Zur Auswahl stehen die Unterklassen Zeitwächter und Träumer. Außerdem ergänzt das Update 30 Weltereignisse, zusätzliche Optionen zur Charakteranpassung sowie Würfelwürfe zur Ermittlung der Charakterwerte.

Zu den weiteren Neuerungen zählen optionale Regeln für Zauberkomponenten, Cloud-Speicher und eine zusätzliche Controller-Abkürzung für den Vorsichtsmodus. Der Multiplayer soll während des Early Access weiter ausgebaut werden.

Weitere Details beschreibt Tactical Adventures im offiziellen Entwickler-Update zum Multiplayer.

Fakten zu Solasta II