Xbox wird neuer Partner für Hideo Kojimas PHYSINT

Kojima Productions bestätigt Xbox als neuen strategischen Partner für PHYSINT. Details zu Plattformen, Veröffentlichung und Spielsystemen des Action-Espionage-Projekts bleiben offen.

Kojima Productions arbeitet bei PHYSINT künftig mit Xbox zusammen. Das Studio bezeichnet die Zusammenarbeit als kreative strategische Partnerschaft und erklärt, die Kooperation mit Xbox über das bereits angekündigte Projekt OD hinaus auszuweiten.

PHYSINT wurde 2024 als neues Action-Espionage-Spiel angekündigt. Die aktuelle Mitteilung bestätigt die Partnerschaft, nennt aber weder eine konkrete Zielplattform noch einen Veröffentlichungstermin. Auch weitere Details zum Spiel liegen weiterhin nicht vor.

Die vollständige Mitteilung ist auf der offiziellen Website von Kojima Productions verfügbar.

Fakten zu PHYSINT