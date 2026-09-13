Diablo V für Frühjahr 2029 angekündigt

Blizzard kündigt Diablo V für Frühjahr 2029 an

Blizzard Entertainment hat bei der Eröffnungszeremonie der BlizzCon 2026 Diablo V angekündigt. Das fünfte Hauptspiel der Reihe befindet sich laut Blizzard noch in einer frühen Entwicklungsphase und soll im Frühjahr 2029 erscheinen.

Die Ausgangslage unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Teilen: Sanktuario ist bereits gefallen, Diablo hat gewonnen. Weitere Details zu Spielsystemen, Plattformen oder einem genauen Veröffentlichungstermin nannte Blizzard bislang nicht.

Weitere Diablo-Ankündigungen

Parallel zu Diablo V stellte Blizzard neue Inhalte für Diablo IV vor. Die Saison „Vermächtnis der Hölle“ startet am 15. September und bringt unter anderem die Prime Evils sowie die Rückkehr von Deckard Cain. Die Amazon-Klasse soll in der ersten Hälfte des Jahres 2027 folgen.

Offizielle Informationen: Blizzard: Diablo-Ankündigungen zur BlizzCon 2026