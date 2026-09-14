Meltdown Crew lässt bis zu sechs Spieler einen Atomreaktor betreiben

In Meltdown Crew müssen bis zu sechs Spielerinnen und Spieler gemeinsam einen instabilen Atomreaktor am Laufen halten. Das kooperative Chaos-Spiel soll im Dezember 2026 für PC erscheinen.

Das Team von Meltdown Games, bekannt für Spiele wie One-armed Robber, One-armed Cook und Drug Lord Tycoon, arbeitet an Meltdown Crew. Duhndal übernimmt den Publishing-Part. Die Veröffentlichung ist derzeit für Dezember 2026 auf PC via Steam geplant.

Im Mittelpunkt steht ein Atomreaktor im Stil der 1980er-Jahre. Gemeinsam müssen die Crewmitglieder defekte Systeme reparieren, die Kühlung anpassen, Brennstäbe austauschen und die Strahlung im Blick behalten. Stromausfälle und durchgebrannte Sicherungen können die Lage zusätzlich verschärfen.

Meltdown Crew setzt auf Online-Koop für bis zu sechs Personen. Die Kommunikation erfolgt über Proximity-Voice-Chat sowie Festnetztelefone innerhalb der Anlage. Da sämtliche Gegenstände physikbasiert reagieren und Brennstäbe empfindlich sind, kann bereits ein unvorsichtiger Zusammenstoß eine Kettenreaktion auslösen.

Das Spiel soll außerdem Verbesserungen und neue Ausrüstung für den Reaktor bieten. Eine Präsentation ist für das Steam Next Fest im Oktober angekündigt.

Plattform: PC, Steam

Genre: Action, Simulation, Strategie

Entwicklung: Meltdown Games

Publisher: Duhndal

Online-Koop: bis zu sechs Spieler

Veröffentlichung: Dezember 2026