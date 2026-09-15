Rayman Legends Retold erscheint erst am 3. Dezember

Rayman Legends Retold erscheint später als ursprünglich geplant.

Ubisoft und das Entwicklungsteam von Rayman Legends Retold haben den Veröffentlichungstermin des Plattformers verschoben. Statt am 1. Oktober 2026 soll der Titel nun am 3. Dezember 2026 erscheinen.

In der Mitteilung über den offiziellen Rayman-Account auf X erklärt das Team, dass zusätzliche Zeit in den Feinschliff fließen soll. Das Spiel habe zwar bereits den Goldstatus erreicht, dennoch wolle man sicherstellen, dass alle Details zum Start den eigenen Ansprüchen entsprechen.

Weitere Einblicke soll ein Game-Overview-Trailer am 22. September liefern. Am selben Tag sollen außerdem neue Hands-on-Eindrücke veröffentlicht werden.

Rayman Legends Retold entsteht bei Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan. Der Titel ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC angekündigt.

Fakten zu Rayman Legends Retold