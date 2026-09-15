BLACKWOOD: Act 1 zeigt neue Gameplay-Details vor dem Steam-Start

Kurz vor dem Start von BLACKWOOD: Act 1 zeigt ein neuer Gameplay-Trailer die Systeme des Third-Person-Actionspiels. Der erste Teil erscheint am 16. September auf Steam.

AttritoM7 Productions und IZilla Games haben einen neuen Gameplay-Trailer zu BLACKWOOD: Act 1 veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 16. September auf Steam und verbindet Schusswechsel und Nahkampf mit Management- und Erkundungselementen.

Die Handlung spielt in New York im Jahr 2012. Tagsüber führt die Spielfigur Anton Blackwood einen DVD-Laden, nachts arbeitet sie als Auftragsmörder in der kriminellen Unterwelt. Der Trailer stellt unter anderem Waffenwechsel, Munition, Nahkämpfe, Takedowns und die Nutzung der Umgebung vor.

BLACKWOOD ist als Einzelspieler-Erfahrung in drei Akten angelegt. Der erste Akt umfasst laut Entwickler vier Hauptmissionen sowie zusätzliche Nebeninhalte und soll mehr als sechs Stunden Spielzeit bieten. Die späteren Akte sind als kostenlose Updates für Besitzer des Spiels vorgesehen.

Weitere Details zur Struktur und zum Veröffentlichungsplan stehen in der offiziellen Steam-Community-Ankündigung.

Fakten zu BLACKWOOD: Act 1