Critical Shift: Zweistündige Demo des Taktik-RPGs ist jetzt verfügbar

Rhinotales hat eine zweistündige Demo von Critical Shift auf Steam veröffentlicht. Das Taktik-RPG führt sechs Einsatzkräfte in eine unterirdische Forschungsstation unter dem antarktischen Eis.

Das kasachische Studio Rhinotales hat die erste öffentliche Demo von Critical Shift veröffentlicht. Die Demo ist auf Steam verfügbar und bietet einen Einblick in das taktische Kampfsystem sowie die Echtzeit-Erkundung des Forschungsstandorts ICE-1.

Die Handlung beginnt mit einem Notruf aus einer geheimen Station unter dem antarktischen Eis. Dort ist eine parasitäre Schwarmintelligenz außer Kontrolle geraten, während Sicherheitssysteme und wissenschaftliche Experimente weitere Gefahren verursachen.

Die Demo umfasst drei Bereiche der Station: die Oberfläche, ein Verwaltungsbüro und ein Lagerhaus. Von insgesamt elf spielbaren Einsatzkräften sind sechs enthalten. Sie unterscheiden sich durch eigene Fähigkeiten, Charakterzüge und taktische Rollen. Kämpfe werden rundenbasiert ausgetragen, während Lärm, Ablenkungen und die Umgebung auch außerhalb der Gefechte eine Rolle spielen.

Die vollständige Version von Critical Shift soll 2027 für PC erscheinen. Konsolenversionen sind laut Entwickler ebenfalls geplant, ein Termin wurde dafür noch nicht angekündigt. Die Steam-Seite von Critical Shift bietet die Demo zum Download an.

Fakten zu Critical Shift