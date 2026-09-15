Black Salt Games gründet Team Trifold und kündigt Nothing Lost an

Black Salt Games, das Studio hinter DREDGE, erweitert seinen Standort in Christchurch um Team Trifold. Das neue Studio arbeitet an dem PC-Action-Roguelike Nothing Lost, für das noch kein Termin feststeht.

Black Salt Games hat mit Team Trifold ein weiteres unabhängiges Entwicklungsstudio in Christchurch, Neuseeland, angekündigt. Neben Black Salt Games und Disc 2 Games arbeitet damit ein drittes Team unter einem gemeinsamen Dach an eigenen Projekten.

Unterstützt werden die drei Studios von Saltworks Entertainment. Die neu gegründete Organisation bündelt Bereiche wie Produktion, Publishing, Marketing, Qualitätssicherung, Lokalisierung, Audio und Geschäftsabläufe. Die Entwicklungsteams sollen dabei eigenständig und kreativ unabhängig bleiben.

Nothing Lost setzt auf generationsübergreifenden Fortschritt

Team Trifold arbeitet an seinem Debütspiel Nothing Lost. Das Action-Roguelike verbindet wechselnde Dungeons mit einem Fortschrittssystem, bei dem jeder Versuch Auswirkungen auf die nachfolgenden Heldinnen und Helden hat. Die Kräfte gefallener Figuren können übernommen werden, während sich über mehrere Durchläufe eine eigene Heldenlinie entwickelt.

Das Spiel befindet sich derzeit für PC in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.

Parallel zur Ankündigung wurde außerdem eine kostenlose Steam-Demo von Canvas City veröffentlicht. Die Demo des rundenbasierten Taktik-RPGs enthält das Tutorial und die ersten vier Level sowie sechs spielbare Figuren aus drei Klassen. Die vollständige Version soll für PC und Nintendo Switch erscheinen.

Plattform: PC

Genre: Action-Roguelike

Entwickler: Team Trifold

Veröffentlichung: noch offen