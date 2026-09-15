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Steam Party-Based RPG Fest läuft bis zum 21. September

von Hannes Linsbauer0

Das Steam Party-Based RPG Fest bündelt derzeit Rollenspiele für Gruppen.

Auf Steam ist das Party-Based RPG Fest gestartet. Die Aktion stellt Rollenspiele in den Mittelpunkt, in denen mehrere Figuren gemeinsam auf Abenteuer gehen – darunter Titel mit Heists, klassischen Fantasy-Abenteuern und unterschiedlichen Magie- sowie Kampfsystemen.

Neben thematisch passenden Empfehlungen umfasst das Fest auch Angebote zu teilnehmenden Spielen. Die Aktion läuft noch bis 21. September 2026 um 19:00 Uhr MESZ.

Valve begleitet das Event mit einem offiziellen Trailer:

Fakten zum Steam Party-Based RPG Fest

  • Veranstalter: Valve
  • Plattform: Steam für PC
  • Aktionszeitraum: bis 21. September 2026, 19:00 Uhr MESZ
  • Schwerpunkt: Party-basierte Rollenspiele
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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