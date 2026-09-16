Dune: Awakening startet am 22. September auf Konsolen

Dune: Awakening erscheint am 22. September 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Zum Konsolenstart kommen außerdem ein Einzelspielermodus und weitere Inhalte für PC und Konsolen hinzu.

Funcom bereitet die Konsolenveröffentlichung von Dune: Awakening vor. Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S enthalten die seit dem PC-Start veröffentlichten Inhalte und Verbesserungen. Gleichzeitig soll die Handlung des ersten Buchs mit dem letzten Kapitel abgeschlossen werden.

Der Einzelspielermodus ist auf allen Plattformen vorgesehen. Wer die Deluxe- oder Ultimate-Edition besitzt, kann bereits ab dem 17. September in die Konsolenversion einsteigen. Auf Xbox wird der Titel außerdem über Game Pass angeboten und unterstützt Xbox Play Anywhere.

Zur Vorbereitung hat Funcom ein neues Überblicksvideo veröffentlicht, das die Grundlagen des Open-World-Survival-Spiels auf Arrakis zusammenfasst.

Fakten zu Dune: Awakening

Entwickler und Publisher: Funcom

Funcom Genre: Open-World-Survival

Open-World-Survival Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Konsolenstart: 22. September 2026

22. September 2026 Headstart für Deluxe und Ultimate: 17. September 2026

Das Überblicksvideo und weitere Details stehen auf der offiziellen Website von Funcom.