RuneScape: Dragonwilds verlässt den Early Access und erscheint erstmals auf Konsolen

RuneScape: Dragonwilds ist seit dem 15. September 2026 auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar. Damit erscheint erstmals ein Spiel der RuneScape-Reihe auf Konsolen.
Jagex hat RuneScape: Dragonwilds aus dem Early Access entlassen und gleichzeitig für mehrere Plattformen veröffentlicht. Das Survival- und Crafting-Spiel führt in den bislang unerforschten Kontinent Ashenfall, wo Ressourcen gesammelt, Unterkünfte errichtet und die Spielwelt erkundet wird.
Nach Angaben von Jagex wurde der Titel während seiner rund 18-monatigen Early-Access-Phase mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Mit dem Start ist das Spiel außerdem in den PC-, Premium- und Ultimate-Tarifen des Xbox Game Pass enthalten. Auf PlayStation 5 steht es Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium zur Verfügung.
Zum Start veröffentlichte Jagex einen neuen Trailer:
Fakten zu RuneScape: Dragonwilds
- Entwickler und Publisher: Jagex
- Genre: Survival, Crafting
- Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2
- Veröffentlichung: 15. September 2026
Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Jagex.