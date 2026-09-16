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RuneScape: Dragonwilds verlässt den Early Access und erscheint erstmals auf Konsolen

von Hannes Linsbauer0

RuneScape: Dragonwilds ist seit dem 15. September 2026 auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 verfügbar. Damit erscheint erstmals ein Spiel der RuneScape-Reihe auf Konsolen.

Jagex hat RuneScape: Dragonwilds aus dem Early Access entlassen und gleichzeitig für mehrere Plattformen veröffentlicht. Das Survival- und Crafting-Spiel führt in den bislang unerforschten Kontinent Ashenfall, wo Ressourcen gesammelt, Unterkünfte errichtet und die Spielwelt erkundet wird.

Nach Angaben von Jagex wurde der Titel während seiner rund 18-monatigen Early-Access-Phase mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Mit dem Start ist das Spiel außerdem in den PC-, Premium- und Ultimate-Tarifen des Xbox Game Pass enthalten. Auf PlayStation 5 steht es Abonnentinnen und Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium zur Verfügung.

Zum Start veröffentlichte Jagex einen neuen Trailer:

Fakten zu RuneScape: Dragonwilds

  • Entwickler und Publisher: Jagex
  • Genre: Survival, Crafting
  • Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2
  • Veröffentlichung: 15. September 2026

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von Jagex.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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