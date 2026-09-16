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Apex Legends kündigt Event mit Street Fighter 6 an

von Hannes Linsbauer0

Das Event Apex Legends VS Street Fighter 6 startet am 22. September und läuft bis zum 13. Oktober 2026. Es bringt einen neuen Joker-Modus, vier Kampfstile und neue kosmetische Gegenstände.

EA und Respawn kombinieren Apex Legends mit Street Fighter 6. Im Joker-Modus wird Olympus zu einer von Capcoms Prügelspiel inspirierte Karte. Über Kampfausrüstung können Spielende dabei einen von vier Kampfstilen auswählen: Ryu, Chun-Li, Akuma oder Dhalsim.

Jeder Stil verfügt über eigene passive, taktische und ultimative Fähigkeiten. Wer während einer Runde genügend Kampfenergie sammelt, kann außerdem die Kämpferform aktivieren. Dabei wechselt die Perspektive in die Third Person und ergänzt das jeweilige Kit unter anderem um stärkere Nahkampfangriffe, eine Blockfunktion und eine höhere Schadensresistenz.

Zum Event gehören außerdem das mythische Nahkampfobjekt Hadoken sowie acht Legenden- und acht Waffenskins im Stil von Street Fighter 6. Zusätzliche Gegenstände lassen sich über einen Belohnungsshop freischalten. Für Twitch- und Discord-Nutzer sind zeitlich begrenzte Belohnungen vorgesehen.

Fakten zum Event

  • Spiele: Apex Legends und Street Fighter 6
  • Entwickler und Publisher: Respawn Entertainment und Electronic Arts
  • Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2
  • Eventzeitraum: 22. September bis 13. Oktober 2026

Die vollständige Übersicht steht auf der offiziellen Apex-Legends-Website.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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