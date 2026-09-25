Turtle Beach stellt kabellose Vulcan II XP Air vor

Turtle Beach erweitert seine Vulcan-II-Reihe um ein kabelloses Full-Size-Modell. Die Vulcan II XP Air verbindet drei Anschlussarten mit austauschbaren Schaltern und einer Gestensteuerung.

Die mechanische Tastatur kann über einen 2,4-GHz-USB-Empfänger, Bluetooth oder ein USB-A-Kabel verbunden werden. Per Bluetooth lassen sich drei Kanäle nutzen; insgesamt können bis zu fünf Geräte mit der Tastatur gekoppelt werden. Zwischen einem Gaming-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone kann so gewechselt werden, ohne die Verbindung jeweils neu einzurichten. Turtle Beach nennt Windows 10 und 11 als unterstützte Betriebssysteme.

Die Vulcan II XP Air verwendet lineare, ab Werk vorgeschmierte TITAN-HS-Red-Schalter. Sie lassen sich ohne Löten austauschen; die Tastatur ist mit mechanischen 3- und 5-Pin-Schaltern kompatibel. Turtle Beach kombiniert sie mit überarbeiteten Stabilisatoren und einer integrierten Dämmschicht. Zu den weiteren Funktionen gehören Full N-Key-Rollover, Anti-Ghosting, ReacTap SOCD, EASY-SHIFT[+] und ein Spielemodus.

Eine Besonderheit ist der AirTrack-Gestensensor. Er soll Handbewegungen erkennen, mit denen sich Medienwiedergabe, Audioeinstellungen und kompatible Befehle steuern lassen. Eine Anwesenheitserkennung kann die RGB-Beleuchtung dimmen, wenn sich niemand am Platz befindet. Die Beleuchtung lässt sich pro Taste anpassen und unterstützt neben Turtle Beachs AIMO-System auch Windows Dynamic Lighting. In der Swarm-II-Software können Tastenbelegung und Makros angepasst sowie bis zu fünf Profile gespeichert werden.

Der Akku hat eine Kapazität von 6.000 mAh. Turtle Beach gibt eine Laufzeit von bis zu 95 Stunden bei eingeschaltetem RGB-Licht und AirTrack an. Werden beide Funktionen deaktiviert, sollen bis zu 2.000 Stunden möglich sein. Die Werte sind Herstellerangaben und hängen von der jeweiligen Nutzung ab.

Die Vulcan II XP Air kann laut Hersteller ab sofort vorbestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 179,99 Euro; als weltweiten Verkaufsstart nennt Turtle Beach den 25. Oktober 2026. Im Lieferumfang sind unter anderem ein abnehmbares Handballenpolster, ein USB-C-auf-USB-A-Kabel, ein Funkempfänger sowie drei zusätzliche TITAN-HS-Schalter und ein Werkzeug zum Abziehen von Tastenkappen und Schaltern enthalten. Weitere Details führt Turtle Beach auf der Produktseite auf.