Firva: Kleines Team entwickelt Dark-Fantasy-Abenteuer mit 200.000-Dollar-Budget

Das fünfköpfige Team hinter Firva: Strings of Fate (Part 1) entwickelt ein Dark-Fantasy-Action-Adventure mit einem Produktionsbudget von weniger als 200.000 US-Dollar.

Firva entsteht derzeit für PC. Das Team beschreibt das Projekt als storygetriebenes Action-Adventure mit Erkundung, Umgebungsrätseln, Platforming und timingbasiertem Nahkampf. Rund 40 Minuten an Zwischensequenzen sollen die Geschichte begleiten.

Die Handlung beginnt 20 Jahre nach der Ermordung von Firvas Eltern. Nach ihrer Rache findet die Protagonistin einen Faden des Schicksals, dem die Macht zugeschrieben wird, Tote wiederzubeleben. Um ihn zu nutzen, muss sie das Geweih der Hirschkuh Goldie schützen, während auch Rajoo nach dem Artefakt sucht.

Eine spielbare Demo soll im Oktober im Rahmen des Steam Next Fest erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für das vollständige Spiel nennt das Team bislang nicht.

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