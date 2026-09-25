Warhammer 40,000: Rogue Trader kündigt finalen DLC Processional of the Damned an

Owlcat Games kündigt mit Processional of the Damned den finalen DLC für Warhammer 40,000: Rogue Trader an. Die Erweiterung erscheint im Dezember.

Die Erweiterung ergänzt die Hauptgeschichte um neue Quests und wird wie die bisherigen DLCs direkt in das Hauptspiel integriert. Im Mittelpunkt steht Stella, eine junge Frau aus der Ekklesiarchie mit mächtigen, instabilen psionischen Fähigkeiten. Sie kann als Begleiterin rekrutiert werden.

Außerdem führt der DLC den Nahkampf-Archetyp Fanatiker ein. Ein neues Wahnsinns-System soll sich auf die Begleiter auswirken. Owlcat kündigt darüber hinaus neue Gegner aus den Reihen des Erzfeinds und der Aeldari sowie zusätzliche Ausrüstung und weitere Gameplay-Inhalte an.

Warhammer 40,000: Rogue Trader ist für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie Nintendo Switch 2 erhältlich. Ein genauer Veröffentlichungstermin für Processional of the Damned wurde in der Ankündigung nicht genannt.