PadForge 4.5 erweitert PC-Controller-Unterstützung um OpenXR und Browser-Gamepad

PadForge 4.5 ergänzt unter Windows Eingaben aus OpenXR-Headsets und Browsern. Die aktuelle Version 4.5.2 steht kostenlos zum Download bereit.

Die Controller-Remapping-Software PadForge hat mit Version 4.5 neue Eingabemöglichkeiten für PC-Spiele erhalten. OpenXR-Headsets und deren Hand-Controller können ihre Positions- und Bewegungsdaten an ein flaches Spiel weitergeben. Dafür muss kein VR-Spiel ausgeführt werden.

Smartphone als zusätzlicher Controller

Über die Browser-Gamepad-Funktion lässt sich außerdem ein Controller verwenden, der mit einem Smartphone oder einem anderen Gerät gekoppelt ist. Die Eingaben werden über das lokale Netzwerk an den Windows-PC weitergeleitet. PadForge stellt dafür mehrere virtuelle Controller-Layouts bereit.

Die aktuelle Fassung 4.5.2 ist kostenlos erhältlich. Das Projekt wird als „Source-available“ Software unter der Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht. Einige Funktionen setzen zusätzliche Windows-Treiber oder passende Laufzeitumgebungen voraus.

Fakten zu PadForge

Plattform: Windows-PC

Windows-PC Aktuelle Version: 4.5.2

4.5.2 Projekt: PadForge

PadForge Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

PadForge 4.5.2 herunterladen