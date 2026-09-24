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PadForge 4.5 erweitert PC-Controller-Unterstützung um OpenXR und Browser-Gamepad

von Hannes Linsbauer0

PadForge 4.5 ergänzt unter Windows Eingaben aus OpenXR-Headsets und Browsern. Die aktuelle Version 4.5.2 steht kostenlos zum Download bereit.

Die Controller-Remapping-Software PadForge hat mit Version 4.5 neue Eingabemöglichkeiten für PC-Spiele erhalten. OpenXR-Headsets und deren Hand-Controller können ihre Positions- und Bewegungsdaten an ein flaches Spiel weitergeben. Dafür muss kein VR-Spiel ausgeführt werden.

Smartphone als zusätzlicher Controller

Über die Browser-Gamepad-Funktion lässt sich außerdem ein Controller verwenden, der mit einem Smartphone oder einem anderen Gerät gekoppelt ist. Die Eingaben werden über das lokale Netzwerk an den Windows-PC weitergeleitet. PadForge stellt dafür mehrere virtuelle Controller-Layouts bereit.

Die aktuelle Fassung 4.5.2 ist kostenlos erhältlich. Das Projekt wird als „Source-available“ Software unter der Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 veröffentlicht. Einige Funktionen setzen zusätzliche Windows-Treiber oder passende Laufzeitumgebungen voraus.

Fakten zu PadForge

  • Plattform: Windows-PC
  • Aktuelle Version: 4.5.2
  • Projekt: PadForge
  • Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

PadForge 4.5.2 herunterladen

PadForge-steam-community-layouts
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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