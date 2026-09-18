Razer Tartarus V2 Pro: Neues Gaming-Keypad mit 8.000 Hz vorgestellt

Razer hat das Tartarus V2 Pro vorgestellt. Das Gaming-Keypad kombiniert 31 programmierbare Bedienelemente mit analogen optischen Schaltern, einem TMR-Thumbstick und einer verstellbaren Handballenauflage.

Das Tartarus V2 Pro erweitert Razers Keypad-Reihe um ein Modell mit einer Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz. Laut Hersteller ist das Gerät ab sofort über Razer.com, die RazerStores und ausgewählte Händler erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 219,99 Euro.

Variable Auslösepunkte und Rapid Trigger

Razer verwendet seine analogen optischen Schalter der zweiten Generation. Deren Auslösepunkt lässt sich zwischen 0,1 und 4,0 Millimetern einstellen. Rapid Trigger ermöglicht zudem, eine Taste bereits nach einer Aufwärtsbewegung von 0,1 Millimetern zurückzusetzen, statt dafür einen festen Rücksetzpunkt zu verwenden.

Die Schalter sind einzeln geschmiert und in eine Schaumstoffschicht eingebettet. Razer gibt ihre Lebensdauer mit 100 Millionen Tastenanschlägen an. Hinzu kommen strukturierte Double-Shot-Tastenkappen aus PBT.

Thumbstick, Handballenauflage und Profile

Zu den 31 programmierbaren Bedienelementen gehört ein vollwertiger TMR-Thumbstick, den drei zusätzliche Tasten ergänzen. Für unterschiedliche Handgrößen und Griffpositionen lässt sich die Handballenauflage ausziehen sowie nach links und rechts drehen.

Über Razer Synapse können bis zu 24 Tastenbelegungen auf drei Onboard-Profilen eingerichtet werden. Das Keypad unterstützt außerdem Snap Tap, Snap Flex und Dynamic Keystroke. Auslösepunkte und Rapid-Trigger-Einstellungen lassen sich laut Razer auch direkt am Gerät über ein integriertes LED-System anpassen.

Weitere Angaben bietet die offizielle Produktseite zum Razer Tartarus V2 Pro.