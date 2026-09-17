Kojima Productions hat Bill Skarsgård als Hauptdarsteller des kommenden Action-Spionagespiels PHYSINT bestätigt und ein neues Poster mit Charlee Fraser veröffentlicht.

Bill Skarsgård übernimmt die Hauptrolle in PHYSINT, dem derzeit bei Kojima Productions in Entwicklung befindlichen Action-Spionagespiel. Das Studio stellte die Besetzung im Rahmen der Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast gemeinsam mit einem neuen Poster vor, auf dem Skarsgård und Charlee Fraser zu sehen sind.

Skarsgård ergänzt damit die bereits angekündigte Besetzung. Zu dieser gehören unter anderem Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe. Kojima Productions entwickelt PHYSINT in Zusammenarbeit mit Xbox; ein Veröffentlichungstermin und konkrete Plattformen wurden bislang nicht genannt.

Hideo Kojima erklärte, dass bereits Kostümproben, Scans und Kameraaufnahmen mit Skarsgård und Fraser durchgeführt wurden. Weitere Informationen zum Spiel und zur restlichen Besetzung sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Fakten zu PHYSINT