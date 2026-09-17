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EVE Vanguard eröffnet am 10. November den dauerhaften Alpha-Zugang

von Hannes Linsbauer0

Fenris Creations startet EVE Vanguard am 10. November 2026 als kostenpflichtige, rund um die Uhr verfügbare Alpha-Version über den EVE Launcher für PC.

EVE Vanguard wechselt am 10. November 2026 von zeitlich begrenzten Spieltests in einen dauerhaft verfügbaren Alpha-Betrieb. Der Zugang erfolgt zunächst exklusiv über den EVE Launcher auf dem PC und wird kostenpflichtig sein. Preise und konkrete Zugangsoptionen will Fenris Creations zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Zum Start der Alpha kommen drei neue Karten, eine überarbeitete Einführung und ein erweitertes Waffen-Progressionssystem hinzu. Eine Jobbörse soll kurze Missionen mit zusätzlichen Belohnungen anbieten. Außerdem können sich Spielerinnen und Spieler einem der vier Imperien von New Eden anschließen und dadurch stärker mit den Fraktionskonflikten aus EVE Online verbunden werden.

Das Spiel bleibt zunächst in Entwicklung. Der Steam Early Access ist für das dritte Quartal 2027 geplant und soll den Übergang in die Beta-Phase markieren. Bis dahin sind weitere zeitlich begrenzte Tests auf Steam vorgesehen.

Fakten zu EVE Vanguard

  • Entwickler: Fenris Creations
  • Plattform: PC
  • Alpha-Zugang: ab 10. November 2026, dauerhaft über den EVE Launcher
  • Steam Early Access: für das dritte Quartal 2027 geplant
  • Genre: Extraction-Shooter mit PvPvE-Elementen

Weitere Informationen zu EVE Vanguard

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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