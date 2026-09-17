Scholar Adventure: Lost Night für 2027 angekündigt

Das unabhängige Studio Making Enemies und DevilishGames haben Scholar Adventure: Lost Night angekündigt. Das narrative Point-and-Click-Adventure soll 2027 für Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox, iOS und Android erscheinen.

Im Mittelpunkt steht erneut William, ein junger Schriftsteller, der mithilfe eines antiken Artefakts die Ruinen von Azig erreicht. Dort untersucht er eine Pyramide, die das Gebiet seit Jahrhunderten in einem Zustand ewigen Tages hält.

Pixel-Art-Adventure mit kompakter Spielzeit

Lost Night setzt auf Erkundung, Rätsel und Dialoge im Stil klassischer Adventures. Laut den Entwicklern ist eine Spielzeit von etwa drei bis vier Stunden vorgesehen. Die Sprachversionen umfassen Englisch, Spanisch, Katalanisch und Baskisch.

Zusammen mit der Ankündigung wurde eine Steam-Seite freigeschaltet, auf der das Spiel zur Wunschliste hinzugefügt werden kann. Ein konkreter Veröffentlichungstermin innerhalb des Jahres 2027 steht noch nicht fest.

Fakten zu Scholar Adventure: Lost Night

Entwickler: Making Enemies

Making Enemies Publisher/Partner: DevilishGames

DevilishGames Genre: narratives Point-and-Click-Adventure

narratives Point-and-Click-Adventure Plattformen: Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox, iOS und Android

Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox, iOS und Android Veröffentlichung: 2027

Zur offiziellen Steam-Seite von Scholar Adventure: Lost Night.