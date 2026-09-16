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Psycho-Sleuth erscheint am 5. November auf Steam und STOVE

von Hannes Linsbauer0

Das Mystery-Visual-Novel Psycho-Sleuth erscheint am 5. November 2026 für Steam und STOVE. Im Mittelpunkt stehen Ermittlungen, bei denen die Wahrnehmung der Figuren die Untersuchung beeinflusst.

Der Entwickler PHOSEPO und die Publisher Thermite Games sowie Smilegate STOVE haben den Veröffentlichungstermin von Psycho-Sleuth bekannt gegeben. Die Handlung führt in eine gotische Kathedrale, in der ein Kult dreizehn sogenannte Befallene zu einem tödlichen Tribunal versammelt.

Jede Figur verfügt über eine eigene Wahrnehmungsstörung, die sich direkt auf die Ermittlungen auswirkt. Dadurch können Aussagen, Gesichter oder Teile eines Tatorts für die Spielfigur anders erscheinen. Im Debattenmodus müssen Hinweise und Aussagen miteinander abgeglichen werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Der Publisher nennt 13 zentrale Charaktere, mehr als 40 animierte Szenenbilder und über 50 Musikstücke. Die Demo war laut Hersteller unter anderem auf der Gamescom 2026 sowie beim Busan Indie Connect Festival vertreten.

Fakten zu Psycho-Sleuth

  • Entwickler: PHOSEPO
  • Publisher: Thermite Games und Smilegate STOVE
  • Genre: Mystery-Visual-Novel
  • Plattformen: Steam und STOVE
  • Veröffentlichung: 5. November 2026
  • Sprachen: Englisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch

Die Steam-Seite von Psycho-Sleuth enthält weitere Informationen.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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