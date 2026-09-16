Terminator: Dark Fate – Defiance: Evolution erscheint am 22. September

Die Story-Erweiterung Evolution für Terminator: Dark Fate – Defiance erscheint am 22. September 2026 auf Steam. Das DLC führt die Resistance in die verschneiten Gebiete Kanadas und ergänzt die Echtzeitstrategie um neue Einheiten, Technologien und augmentierte Soldat:innen.

In Evolution führt Lieutenant Church die Resistance nach Norden. Dort treffen die Truppen auf Bergbauanlagen und Forschungseinrichtungen der Legion sowie auf neue Revs, die auf schnelle Nahkampfangriffe ausgelegt sind. Gleichzeitig setzen die Integrators auf experimentelle Augmentationstechnologien.

Neue Kampagne und Einheiten

Die Erweiterung enthält eine neue Einzelspieler-Kampagne mit acht Missionen. Neben der Resistance kommandieren Spieler:innen auch Einheiten der Integrators und kämpfen in verschneiten Wäldern, industriellen Minen und Laboranlagen der Legion.

Zu den neuen Einheiten und Technologien gehören der verbesserte Rev 6 mk 2, augmentierte Soldat:innen, ein mehrläufiger Plasma-Mörser der Integrators, ein Mini-Rover der Legion sowie die Fahrzeuge Leopard C2 MEXAS und LAV-AT. Die Augmentationen erweitern die Fähigkeiten menschlicher Truppen und verändern die Möglichkeiten im Nahkampf.

Evolution setzt das Basisspiel und die bisherigen Erweiterungen We Are Legion und Uprising voraus. Weitere Informationen und die Steam-Seite des DLCs sind bereits verfügbar.

Fakten zu Evolution