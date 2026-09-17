Where Winds Meet: Version 2.2 beendet Hidden-Mountain-Handlungsbogen

NetEase und Everstone haben Version 2.2 von Where Winds Meet am 16. September 2026 weltweit veröffentlicht. Das Update schließt den Handlungsbogen rund um Hidden Mountain ab und bringt neue Kampagnen, Weltbosse sowie einen zusätzlichen Spielmodus.

Die Geschichte wird in den Kapiteln „A Bitter Winter“ und „Sea of Sunfire“ fortgesetzt. Dabei stellt sich die Spielfigur erneut Qianye, der für die Ereignisse in Blissful Retreat verantwortlich gemacht wird.

Neue Kampagnen und Extraction-Modus

Mit Version 2.2 stehen die Kampagnen „Skyward City Ruins“ und „Final Direction“ zur Verfügung. Sie führen unter anderem durch einstürzende Türme und ein Schlachtfeld mit wechselnder Schwerkraft.

Der neue Wuxia-Extraction-Modus „Transdust Ruins“ soll am 23. September starten. Darin suchen einzelne Spieler oder Dreierteams in einer Wüstenregion nach Beute und müssen sich die begrenzten Extraktionsplätze einteilen. Zusätzlich kommen die Weltbosse Goshawk und Golden Colossus Taicu sowie saisonale Aktivitäten zum Mittherbstfest hinzu.

Fakten zu Where Winds Meet

Entwickler: Everstone Studio

Everstone Studio Publisher: NetEase Games

NetEase Games Update: Version 2.2 „Perilous Eminence“

Version 2.2 „Perilous Eminence“ Verfügbarkeit: seit 16. September 2026

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.