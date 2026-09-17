Fire Emblem: Fortune’s Weave ist für Nintendo Switch 2 erschienen

Fire Emblem: Fortune’s Weave ist ab heute exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich. Das taktische Rollenspiel verbindet rundenbasierte Gefechte mit einer Handlung, in der die Vergangenheit verändert werden soll, um die Zukunft zu retten.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1454. Das Kaiserreich Dagda steht nach der Rückkehr des Dämonengottes Balor vor der Vernichtung. Eine vom Himmel herabgestiegene Seele erhält von der Göttin Fortuna eine alternative Möglichkeit, die Katastrophe abzuwenden: Sie reist fünf Jahre in die Vergangenheit und versucht, vier Helden für die spätere Auseinandersetzung zu gewinnen.

Vier Helden und ihre Schicksale

Die Handlung setzt im Jahr 1449 bei den Heroenspielen in Dagsion, der Hauptstadt Dagdas, ein. Cai nimmt teil, um seinen inhaftierten Vater zu befreien. Der Krieger Dietrich sucht nach einer neuen Herausforderung. Theodora, die Königin von Saramis, will den Glauben ihres Volkes und den Frieden ihres Reiches bewahren. Leda verfolgt den Mörder ihres Vaters.

Die vier Geschichten können parallel verfolgt werden. Zwischen den Kämpfen wechseln die Spielerinnen und Spieler am Sitz des Fahlen Raben zwischen den Handlungssträngen. In den Städten lassen sich Mitstreiter rekrutieren, Ausrüstung kaufen, Segnungen erhalten und Fähigkeiten in der Arena verbessern. Außerdem kann der Kontinent Dagda erkundet werden, der Dungeons und weitere Aufgaben bietet.

Rundenbasierte Kämpfe mit Maus-Steuerung

In den Gefechten spielen die Wahl der Einheiten, ihre Positionierung und das Gelände eine wichtige Rolle. Die vier Helden verfügen zudem über besondere Brandtechniken, die mächtige Angriffe oder andere Vorteile ermöglichen, dabei aber ihre Gesundheit belasten.

Als neue Funktion der Reihe unterstützt Fire Emblem: Fortune’s Weave den Maus-Modus der Joy-Con-2-Controller. Damit lassen sich Einheiten über das Schlachtfeld bewegen und Informationen aufrufen. Zwischen Knopf- und Maus-Steuerung kann jederzeit gewechselt werden.

Weitere Informationen bietet die offizielle Spielseite von Nintendo. Einen Trailer gibt es außerdem auf dem offiziellen Nintendo-YouTube-Kanal.

Fakten zu Fire Emblem: Fortune’s Weave