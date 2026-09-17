Dune: Awakening startet auf Konsolen

Funcom öffnet Dune: Awakening auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Neben dem Konsolenstart bringt ein umfangreiches Update unter anderem einen vollständigen Einzelspielermodus.

Dune: Awakening ist ab sofort im Vorabzugang für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Der reguläre Konsolenstart folgt am 22. September 2026. Besitzerinnen und Besitzer der Deluxe- oder Ultimate Edition können bereits seit dem 17. September auf Arrakis spielen.

Parallel zur Konsolenfassung ist auf dem PC das Update 1.5 erschienen. Die Aktualisierung ergänzt einen vollständigen Einzelspielermodus, anpassbare Gameplay-Regeln und mehrere Stunden neue Story-Inhalte, die den ersten Handlungsabschnitt abschließen. Außerdem wurden unter anderem das Kampfsystem, das Endgame, die Karten, Dungeons und die Performance überarbeitet.

Auf den Konsolen sind die bisherigen Erweiterungen und Verbesserungen der PC-Version von Anfang an enthalten. PvP lässt sich vollständig deaktivieren, sodass die Geschichte auch ausschließlich gegen computergesteuerte Gegner gespielt werden kann. Die Xbox-Fassung unterstützt zudem Xbox Play Anywhere und erscheint am 22. September im Game Pass. Auf Steam läuft bis zum 8. Oktober ein Rabattangebot.

Fakten zu Dune: Awakening

Entwickler und Publisher: Funcom

Funcom Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Vorabzugang: seit 17. September 2026 für Besitzer der Deluxe- und Ultimate Edition auf Konsolen

seit 17. September 2026 für Besitzer der Deluxe- und Ultimate Edition auf Konsolen Regulärer Konsolenstart: 22. September 2026

22. September 2026 Genre: Open-World-Survival-Spiel

Weitere Informationen bei Funcom