Rockstar Games kündigt Grand Theft Auto VI: The Album an

Rockstar Games und Atlantic Records veröffentlichen zum Start von Grand Theft Auto VI ein offizielles Album mit 34 neuen Songs. Sechs Titel sind bereits verfügbar, das Album erscheint am 19. November.

Rockstar Games und Atlantic Records haben Grand Theft Auto VI: The Album angekündigt. Die Sammlung umfasst 34 originale Stücke verschiedener Künstlerinnen und Künstler und soll am selben Tag wie Grand Theft Auto VI erscheinen, dem 19. November 2026.

Sechs Singles können bereits angehört und vorgemerkt werden: „That’s It“ von Yung Lean mit Future und Metro Boomin, „RHYNO“ von Travis Scott, „Sexy Magic“ von CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. und Etienne de Crécy, „Last Thing You Need“ von Morgan Wallen, „Macacoa 2000“ von Rauw Alejandro sowie „Bright Lights, Big City“ von Keith Richards.

Das Album ist auf den großen Musik-Streamingplattformen zum Vorabspeichern verfügbar. Außerdem wurden mehrere Vinyl- und CD-Ausgaben zur Vorbestellung angekündigt.

Fakten zu Grand Theft Auto VI: The Album

Partner: Rockstar Games und Atlantic Records

Rockstar Games und Atlantic Records Umfang: 34 originale Tracks

34 originale Tracks Bereits verfügbar: sechs Singles

sechs Singles Veröffentlichung: 19. November 2026

19. November 2026 Formate: Streaming, Vinyl und CD

Grand Theft Auto VI: The Album bei Rockstar Games