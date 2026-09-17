Clive Barker’s Hellraiser: Revival erhält Steam-Demo

Eine neue Steam-Demo gibt einen ersten Einblick in Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Das Survival-Horror-Spiel erscheint am 8. Oktober für PC und Konsolen.

Saber Interactive und Boss Team Games haben eine spielbare Demo zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival auf Steam veröffentlicht. Der Abschnitt führt in das Labyrinth ein und stellt die zentralen Figuren sowie die Scarlet Church vor, einen Kult, der die Genesis Configuration in seinen Besitz gebracht hat.

Die Demo vermittelt außerdem die Grundlagen von Kämpfen, Crafting und Rätseln. Der Fortschritt wird nicht in die Vollversion übernommen. Parallel ist ein neuer Trailer zur Scarlet Church erschienen.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival soll am 8. Oktober für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Standardfassung kostet laut Publisher 39,99 US-Dollar, eine digitale Deluxe Edition wird für 49,99 US-Dollar angeboten.

Fakten zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Entwickler: Saber Interactive und Boss Team Games

Saber Interactive und Boss Team Games Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 Demo: ab sofort auf Steam

ab sofort auf Steam Veröffentlichung: 8. Oktober 2026

8. Oktober 2026 Genre: Survival-Horror-Actionspiel

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