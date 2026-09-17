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Clive Barker’s Hellraiser: Revival erhält Steam-Demo

von Hannes Linsbauer0

Eine neue Steam-Demo gibt einen ersten Einblick in Clive Barker’s Hellraiser: Revival. Das Survival-Horror-Spiel erscheint am 8. Oktober für PC und Konsolen.

Saber Interactive und Boss Team Games haben eine spielbare Demo zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival auf Steam veröffentlicht. Der Abschnitt führt in das Labyrinth ein und stellt die zentralen Figuren sowie die Scarlet Church vor, einen Kult, der die Genesis Configuration in seinen Besitz gebracht hat.

Die Demo vermittelt außerdem die Grundlagen von Kämpfen, Crafting und Rätseln. Der Fortschritt wird nicht in die Vollversion übernommen. Parallel ist ein neuer Trailer zur Scarlet Church erschienen.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival soll am 8. Oktober für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen. Die Standardfassung kostet laut Publisher 39,99 US-Dollar, eine digitale Deluxe Edition wird für 49,99 US-Dollar angeboten.

Fakten zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival

  • Entwickler: Saber Interactive und Boss Team Games
  • Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2
  • Demo: ab sofort auf Steam
  • Veröffentlichung: 8. Oktober 2026
  • Genre: Survival-Horror-Actionspiel

Die Steam-Demo herunterladen

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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