The Rogue Prince of Persia: Kostenloses Jubiläums-Update bringt neue Modi

The Rogue Prince of Persia erhält zum ersten Jubiläum der Version 1.0 ein kostenloses Update. Neu sind unter anderem Kampfzonen, ein Speedrun-Modus sowie zusätzliche Waffen und Werkzeuge.

Ubisoft und Entwickler Evil Empire haben das Jubiläums-Update für The Rogue Prince of Persia vorgestellt. Laut Ubisoft steht die kostenlose Erweiterung ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung. Die Version 1.0 des Action-Roguelites war im August 2025 erschienen.

Kampfzonen und Zeitangriffe

In den neuen Kampfzonen treten Spieler gegen mehrere Wellen zunehmend stärkerer Gegner an. Zusätzlich führt das Update eine Mechanik ein, mit der sich Gegner einfrieren und verlangsamen lassen.

Der neue Speedrun-Modus richtet sich an Spieler, die ihre Durchläufe auf Zeit optimieren möchten. Integrierte Timer erfassen den Fortschritt und helfen dabei, Bewegungsabläufe und Routen miteinander zu vergleichen.

Kürzere Einstiegsgebiete und überarbeiteter Boss

Evil Empire hat außerdem Tempo und Schwierigkeitsgrad angepasst. Die frühen Biome wurden verkürzt, während die Herausforderungen insgesamt steigen sollen. Den abschließenden Boss im Palast hat das Team umfassend überarbeitet. Der Kampf soll stärker auf die leistungsfähigen Kombinationen aus Fähigkeiten und Ausrüstung abgestimmt sein, die am Ende eines Durchlaufs zur Verfügung stehen.

Das Arsenal wächst um zwei Waffen und vier Werkzeuge. Dazu gehört auch ein Werkzeug, das wie eine Falle eingesetzt werden kann und zusätzliche Möglichkeiten im Kampf eröffnet.

Fakten zu The Rogue Prince of Persia