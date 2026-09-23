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Hellraiser: Revival zeigt neues Gameplay im Übersichtstrailer

von Hannes Linsbauer0

Clive Barker’s Hellraiser: Revival zeigt in einem neuen Gameplay-Overview-Trailer Kämpfe, Rätsel und die Fähigkeiten der Genesis Configuration. Das Survival-Horror-Spiel erscheint am 8. Oktober.

Saber Interactive und Boss Team Games haben einen neuen Gameplay-Overview-Trailer zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival veröffentlicht. Das Spiel soll am 8. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Im Mittelpunkt steht Aidan Lynch, der sich durch das Labyrinth bewegt und dabei gegen Kultisten, sogenannte Runners, Bursters und weitere Gegner kämpft. Neben Nah- und Fernkampfwaffen stehen Fallen, Heilmittel und Verbesserungen zur Verfügung.

Genesis Configuration als Werkzeug und Waffe

Eine zentrale Rolle übernimmt die Genesis Configuration. Mit den Fähigkeiten der mysteriösen Puzzlebox lassen sich Gegenstände gegen Gegner schleudern, Feinde mit Feuer angreifen und die sogenannten Hell Chains auslösen. Der Trailer zeigt außerdem Elemente wie Crafting und Rätsel.

Eine kostenlose Demo ist bereits auf Steam verfügbar. Der Spielfortschritt aus der Demo wird beim Start der Vollversion nicht übernommen. Der Standard-Trailer ist nachfolgend eingebunden; für die separat angebotene Redband-Fassung gelten besondere Altersfreigabe-Anforderungen.

Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Webseite zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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