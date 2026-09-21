Brave New Wonders ist ab sofort auf Steam erhältlich

City From Naught Inc. hat Brave New Wonders für den PC veröffentlicht. Die Strategie- und Simulationsspiel verbindet Fabrikbau, Automatisierung und Erkundung in einer postapokalyptischen Welt und ist ab sofort auf Steam erhältlich.

In der fernen Zukunft sind von der alten Welt vor allem Ruinen übrig geblieben. Die Spielerinnen und Spieler bauen Produktionsanlagen auf, erschließen neue Gebiete und versuchen, aus den verfügbaren Rohstoffen wieder funktionierende Strukturen zu schaffen. Dazu werden Fabriken erweitert, Produktionslinien automatisiert und Materialien schrittweise in komplexere Maschinen umgewandelt.

Eine Besonderheit von Brave New Wonders ist die Steuerung der intelligenten Automaten. Statt jede Einheit ausschließlich über klassische Menüs zu verwalten, lassen sich ihnen Anweisungen in natürlicher Sprache beziehungsweise als Textbefehle erteilen. Die Automaten können dadurch Ruinen erkunden, Ressourcen sammeln, Gegner bekämpfen und Geheimnisse der untergegangenen Zivilisation aufdecken.

Die Erkundung steht dabei in direkter Verbindung mit dem Aufbau der eigenen Produktion: Neue Fundstücke und Rohstoffe erweitern die technischen Möglichkeiten, während eine besser organisierte Fabrik weitere Expeditionen ermöglicht. Zum Start wurden außerdem zwei neue Trailer veröffentlicht, die das Automatisierungs- und Erkundungssystem des Spiels vorstellen.

Brave New Wonders – die wichtigsten Fakten:

Genre: Strategie, Simulation, Fabrikbau

Strategie, Simulation, Fabrikbau Plattform: PC

PC Spielmodus: Einzelspieler

Einzelspieler Entwickler und Publisher: City From Naught Inc.

City From Naught Inc. Spielwelt: postapokalyptische Zukunft

postapokalyptische Zukunft Besonderheit: intelligente Automaten werden mit Textbefehlen gesteuert

Weitere Informationen, Screenshots und die aktuelle Systembeschreibung sind auf der Steam-Produktseite verfügbar.