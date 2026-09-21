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Let’s Build a Dungeon startet am 11. Februar 2027 in den Early Access

von Hannes Linsbauer0

Let’s Build a Dungeon erhält einen Termin für den Early Access

Springloaded startet Let’s Build a Dungeon am 11. Februar 2027 im Steam-Early-Access. Das Datum wurde während der PC Gaming Show Tokyo Direct bekannt gegeben.

In der Simulation führen Spielerinnen und Spieler ein eigenes Entwicklungsstudio. Sie stellen ein Team zusammen, entwerfen ein MMORPG und begleiten die Produktion bis zum Start des virtuellen Spiels. Die eigene Entwicklung kann anschließend auch selbst gespielt werden.

Zum Early-Access-Start sind mehrere Spielweisen vorgesehen: eine Kampagne rund um das Studio, ein Kreativmodus zum Erstellen eigener Spiele und ein Modus zum freien Bauen. Die Entwickler wollen die verbleibende Entwicklungszeit für weiteres Feedback nutzen.

Ein konkreter Termin für die vollständige Version ist noch offen.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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