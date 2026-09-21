WE ARE FOOTBALL 2027 ist erschienen

Winning Streak Games veröffentlicht die neue Ausgabe der Fußball-Managementsimulation auf Steam. Neben einer erweiterten Datenbank mit mehr als 200 Ländern steht der neue Kreativmodus im Mittelpunkt.

Winning Streak Games hat WE ARE FOOTBALL 2027 veröffentlicht. Die Fußball-Managementsimulation ist ab sofort für Windows-PC über Steam erhältlich.

Im Mittelpunkt steht erneut der Aufbau und die langfristige Entwicklung eines eigenen Fußballvereins. Alternativ kann ein bestehender Klub übernommen oder im Zuschauermodus die Entwicklung eines Vereins beziehungsweise einer Nationalmannschaft verfolgt werden.

Mehr als 200 Länder und flexible Ligensysteme

Die neue Ausgabe verfügt laut Entwickler über eine erweiterte Datenbank mit mehr als 200 spielbaren Ländern, zusätzlichen Ligen und weiteren internationalen Wettbewerben. Für jedes Land lässt sich festlegen, wie viele Ligastufen simuliert werden sollen.

Dadurch können Spielerinnen und Spieler selbst bestimmen, wie umfangreich die simulierte Fußballwelt ausfällt. Gleichzeitig soll sich der Wochenablauf gegenüber dem Vorgänger deutlich schneller absolvieren lassen.

Neu sind unter anderem regionale Pokalwettbewerbe. Vereine können sich dabei von lokalen Kreispokalen über Verbandspokale bis in den nationalen Pokal hocharbeiten.

Kreativmodus erlaubt umfangreiche Anpassungen

Der neue Kreativmodus bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Spielwelt an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Dazu gehören Änderungen an Vereinen, Spielern, Finanzen, Ligasystemen, Pokalen, Verletzungswahrscheinlichkeiten, Sponsorengeldern und weiteren Rahmenbedingungen.

Auch direkte Eingriffe in laufende Karrieren sind möglich. Unter anderem können Vereine gewechselt, Spielerwerte angepasst oder Regeländerungen vorgenommen werden. Ein umfangreicher externer Editor ermöglicht außerdem die Bearbeitung von Ligen, Pokalen, Vereinen, Stadien, Spielern, Managern, Mitarbeitern, Schiedsrichtern, Sponsoren, Fangesängen und Derbys.

Überarbeitete Taktik und Verhandlungen

Die Match-Engine wurde um neue Szenen, taktische Optionen und zusätzliche Informationen erweitert. Während der Spiele werden relevante Spielerfähigkeiten sowie die Auswirkungen bestimmter taktischer Entscheidungen übersichtlicher dargestellt.

Neue taktische Möglichkeiten umfassen unter anderem Hinterlaufen, offensivere Verteidiger bei Standardsituationen und Chipbälle. Überarbeitete Match-Bildschirme sollen außerdem eine klarere Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen ermöglichen.

Auch der Transferbereich wurde ausgebaut. Verhandlungen können sich über mehrere Termine erstrecken, während konkurrierende Vereine in laufende Gespräche einsteigen können. Angebote werden dabei unter anderem nach Liga, Verein, Finanzen, Vertragslaufzeit und persönlicher Verbundenheit bewertet.

Weitere Neuerungen

drei Karrieremöglichkeiten: freie Vereinsauswahl, Vereinsgründung und klassische Managerkarriere

ein Zuschauermodus mit einstellbarem Simulationszeitraum

regionale Startmöglichkeiten für Karrieren

umfangreichere Spielerentwicklung und Charaktereigenschaften

neue Verhandlungsoptionen und Boni

verbesserte Kader- und Spielzeitübersichten

neue Vereins-, Spieler- und Saisonstatistiken

Unterstützung für 21:9-Monitore

bis zu vier Spieler im lokalen Hotseat-Modus

Steam Cloud, Steam-Errungenschaften und Remote Play Together

deutscher, englischer und französischer Text

Die Entwickler haben außerdem den Wochenablauf und zahlreiche Menüs überarbeitet. Der Steam-Eintrag nennt zudem mehr als 12.000 KI-generierte Spielerbilder für generische männliche und weibliche Spieler. Laut Entwickler wurden dafür eigens angefertigte Fotos verwendet.

Fakten zu WE ARE FOOTBALL 2027