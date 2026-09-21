We Were Here Tomorrow erscheint am 20. Oktober mit Crossplay

Total Mayhem Games veröffentlicht We Were Here Tomorrow am 20. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das asymmetrische Koop-Puzzle-Abenteuer unterstützt zum Start außerdem plattformübergreifendes Spielen.

In We Were Here Tomorrow verschlägt es zwei Entdecker in eine mysteriöse, retrofuturistische Anlage des Unternehmens Norček Industries. Beide Spieler übernehmen unterschiedliche Rollen und erhalten eigene Werkzeuge. Die Aufgaben lassen sich deshalb nur gemeinsam lösen: Über Funkgeräte müssen sie Beobachtungen weitergeben, Hinweise einordnen und die jeweils andere Person durch Bereiche führen, die sie selbst nicht vollständig überblicken kann.

Die Kommunikation steht damit erneut im Mittelpunkt der Serie. Die beiden Figuren versuchen, die Regeln von Zeit, Schwerkraft und Raum zu verstehen, während sie die Hinterlassenschaften der Anlage untersuchen und dem Schicksal eines verschwundenen Forschungsteams nachgehen. Der neue Teil ist als eigenständiges Abenteuer konzipiert und soll sich auch ohne Vorkenntnisse der bisherigen Spiele spielen lassen.

Der offizielle Veröffentlichungstermin-Trailer gibt einen weiteren Einblick in die Handlung und das Zusammenspiel der beiden Charaktere:

We Were Here Tomorrow kostet laut Herstellerangaben 19,99 Euro. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website; die PC-Version kann bereits auf Steam vorgemerkt werden.

We Were Here Tomorrow – die wichtigsten Fakten: