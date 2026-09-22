Razer kündigt Mako-Desktop-Lautsprecher mit Chroma RGB an

Razer erweitert sein Audioangebot um die Desktop-Lautsprecher Mako und Mako X. Beide Modelle setzen auf kompakte Gehäuse, USB-C, Bluetooth 5.3 und Razer Chroma RGB; die Markteinführung erfolgt zu unterschiedlichen Terminen.

Die neue Mako-Reihe richtet sich an Desktop-Setups mit begrenztem Platz. Razer bietet zwei Varianten an: Das Mako arbeitet als 2.1-System mit einem separaten Subwoofer, während das kompaktere Mako X als 2.0-System mit integrierten Passivradiatoren ausgelegt ist.

Mako mit Subwoofer

Das Mako verwendet zwei individuell abgestimmte 2,75-Zoll-Full-Range-Treiber und einen 3,5-Zoll-Subwoofer. Das 2.1-System erreicht laut Razer 40 Watt RMS und 60 Watt Spitzenleistung; der Frequenzbereich reicht bis 45 Hz. Ein angewinkeltes Gehäuse soll den Klang auf die Sitzposition ausrichten. Virtueller 7.1-Surround-Sound erweitert die Klangbühne.

Für die Beleuchtung nutzt das Mako eine Rear-Projection-Variante von Razer Chroma RGB mit 16,8 Millionen Farben und reaktiven Effekten in mehr als 300 integrierten Spielen. USB-C überträgt Strom und Audiosignal über ein Kabel. Alternativ stehen Bluetooth 5.3 und ein 3,5-mm-Anschluss zur Verfügung. Die höhere Ausgangsleistung setzt laut Razer eine kompatible USB-C-Stromquelle ab 30 Watt voraus.

Mako X als kompaktere Variante

Das Mako X kombiniert zwei 2,75-Zoll-Full-Range-Treiber mit integrierten Passivradiatoren in einer 2.0-Konfiguration. Razer nennt 30 Watt RMS, 45 Watt Spitzenleistung und einen Frequenzbereich bis 60 Hz. Die Beleuchtung besteht aus einem 10-Zonen-Chroma-RGB-Underglow unter den Lautsprechern.

Auch das Mako X überträgt Strom und Audio per USB-C und unterstützt Bluetooth 5.3 sowie 3,5 mm. Für den Betrieb mit einer Standard-USB-Stromversorgung gibt Razer bis zu 15 Watt an; eine kompatible USB-C-Quelle ab 30 Watt ermöglicht die höhere Ausgangsleistung.

Preise und Verfügbarkeit

Das Razer Mako X soll ab dem 6. Oktober 2026 für 109,99 Euro erhältlich sein. Das Razer Mako folgt im Dezember 2026 zum Preis von 159,99 Euro. Beide Modelle sollen über Razer.com, RazerStores und ausgewählte Händler angeboten werden.

Fakten zu Razer Mako und Mako X