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Luminids: Cozy-Koloniesandbox startet im Februar 2027 in den Early Access

von Hannes Linsbauer0

Luminids verbindet den Aufbau einer Kolonie mit Erkundung aus der Ego-Perspektive und soll im Februar 2027 auf Steam in den Early Access starten.

In der Indie-Sandbox Luminids gestalten Spielerinnen und Spieler eine lebendige Insel und helfen einer Kolonie kleiner, leuchtender Wesen beim Aufbau ihres Zuhauses. Das Spiel entsteht bei Luminids Studios.

Eine Insel für die Kolonie

Das Gelände lässt sich aus der Übersicht heraus formen und mit Gebäuden, Wegen und weiteren Strukturen versehen. Anschließend kann die eigene Siedlung aus der Ego-Perspektive erkundet werden. Die Luminids entwickeln eigene Routinen, Eigenschaften und Beziehungen, die von ihren Erlebnissen und der Umgebung geprägt werden.

Zum Spielablauf gehören unter anderem Erkunden, Sammeln, Bauen, Landwirtschaft, Angeln, Kochen, Bergbau und Handwerk. Kämpfe und klassische Game-over-Zustände sind nicht vorgesehen. Neben dem Einzelspiel unterstützt Luminids kooperatives Spielen für bis zu vier Personen.

Fakten zu Luminids

  • Entwickler und Publisher: Luminids Studios
  • Genre: Koloniesandbox, Simulation und Erkundung
  • Plattform: PC via Steam
  • Early Access: Februar 2027 geplant
  • Spielmodus: Einzelspieler und Online-Koop für bis zu vier Personen

Ein laufender Steam-Playtest kann über die Produktseite angefordert werden. Der Preis soll näher am Early-Access-Start bekannt gegeben werden.

Luminids auf Steam · Offizielle Website

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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