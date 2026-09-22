Nighthawks im Test

Vampire in Cradlebridge

Wir sind tot. Das ist aber nicht so schlimm, denn nun sind wir ein Vampir und haben daher noch ein langes (Nacht-)Leben vor uns. Die Menschen wissen, dass Vampire existieren und unter ihnen leben. Vampire werden weitgehend toleriert, wenngleich nicht wirklich geliebt. Als Vampir muss man sich dafür ein wenig zurückhalten – Menschen abschlachten um sich an ihrem Blut zu laben kommt nicht so gut an. Vampire benötigen aber menschliches Blut, um nicht zu verhungern. Zum Glück geben manche Menschen freiwillig ein wenig davon ab.

Wir brauchen einen Job in unserem neuen Leben. Was ist ein Traumjob für einen Vampir? Nachtclub-Besitzer! Tagsüber schlafen, in der Nacht arbeiten. Ideal für uns. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Zu Beginn des Spieles benennen wir unseren Charakter und legen durch Beantwortung von vier Fragen unsere Startwerte fest. Auf der Suche nach dem Verräter Elijah Morrow sind wir in Cradlewood – quasi dem Ghetto der Stadt – gelandet. Im verfallenen Halcyon Hotel haben wir unser Lager aufgeschlagen, um dort die Tage vor der Sonne geschützt zu verbringen. Im Hotelzimmer können wir unsere Kleidung, Waffe, Ausrüstung oder Relikte auswählen. In der Armenküche gibt es ein wenig Blut, dort können wir auch arbeiten, um ein wenig Geld zu verdienen – immerhin muss das Hotel bezahlt werden. Ein Arzt behandelt uns, wenn wir ihm ein paar Leichen vorbeibringen, im Nighthawks (das dem King, dem Unterweltboss von Cradlewood, gehört) unterhalten wir uns mit dem Spinnen-fressenden Assistenten und fassen unsere ersten Aufträge aus… auf der Übersichtskarte klicken wir auf den Ort, zu dem wir reisen wollen. Gehen wir in den Kanal, sollten wir eine Karte dabei haben – oder zumindest gerne (simple) Labyrinth-Karten zeichnen.

Kämpfe laufen rundenbasiert ab – allerdings sind die Optionen, die uns zur Verfügung stehen, in jeder Runde ein wenig anders. Unsere Fähigkeiten und unser aktueller Level an Blut bestimmen oft, was wir tun können. Wir wählen eine Option, und erfahren via Text, wie sich das auf den Kampf ausgewirkt hat. Als Vampir heilen wir recht schnell, aber wir spüren den Schmerz und die Erschöpfung genauso wie normale Menschen. Silber oder Feuer bringt uns um. Viele Handlungen verbessern unsere Fähigkeiten – Übung macht den Meister. Ihr seht permanent euren Blut-Level (rote Kugel) ebenso wie die aktuelle Fitness (grüne Kugel) angezeigt. Dazu der Kontostand und die Uhrzeit. In eurem Handy könnt ihr Mails lesen, speichern, eure Charakterwerte/Ausrüstung anschauen, im Adressbuch Informationen über eure Kontakte nachlesen. Das Spiel ist in Kapitel unterteilt – ein Kapitel dauert einige Tage, genug um die notwendigen Aktionen durchzuführen, damit die Story weitergeht. Ihr werdet Freunde finden, aber auch Leuten begegnen, die sich euch nicht unbedingt anschließen werden…