Nighthawks im Test

Vampire sind real – und leben unter uns. Das ist inzwischen kein Geheimnis mehr, und wenn ihr wissen wollt, wie sich das aus Sicht eines Vampirs anfühlt, spielt das neue Rollenspiel Nighthawks von Wadjet Eye Games – dort spielt ihr nämlich einen Vampir.
Wadjet Eye Games ist die Firma von Dave Gilbert. Der hat vor rund 20 Jahren, in der dunkelsten Zeit der Point and Click Adventures, als einer der wenigen an das Genre geglaubt. Mit seiner Blackwell-Serie hat er gezeigt, dass gute Adventures weiterhin einen Markt haben, und im Laufe der Jahre hat er eine ganze Menge weiterer guter Adventures – auch von anderen Autoren – veröffentlicht. Die Qualität der Spiele hat sich immer weiter erhöht, aber im Kern sind die meisten der Spiele von Wadjet Eye Games klassische Adventures geblieben.
Das teilweise über Kickstarter finanzierte Nighthawks geht in eine andere Richtung – es ist kein typisches klassisches Point and Click Adventure, sondern ein narratives Spiel mit starken Rollenspiel-Elementen. Viel Text, Entscheidungen im Multiple-Choice Verfahren, simple Kämpfe, Charakterwerte mit massivem Einfluss auf das Spielgeschehen – und keine benutze Gegenstand mit Hotspot-Rätsel. Nighthawks spielt sich wie ein typisches Choose your own Adventure-Spiel. Ein klein wenig wie Disco Elysium.
Vampire in Cradlebridge
Wir sind tot. Das ist aber nicht so schlimm, denn nun sind wir ein Vampir und haben daher noch ein langes (Nacht-)Leben vor uns. Die Menschen wissen, dass Vampire existieren und unter ihnen leben. Vampire werden weitgehend toleriert, wenngleich nicht wirklich geliebt. Als Vampir muss man sich dafür ein wenig zurückhalten – Menschen abschlachten um sich an ihrem Blut zu laben kommt nicht so gut an. Vampire benötigen aber menschliches Blut, um nicht zu verhungern. Zum Glück geben manche Menschen freiwillig ein wenig davon ab.
Wir brauchen einen Job in unserem neuen Leben. Was ist ein Traumjob für einen Vampir? Nachtclub-Besitzer! Tagsüber schlafen, in der Nacht arbeiten. Ideal für uns. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Zu Beginn des Spieles benennen wir unseren Charakter und legen durch Beantwortung von vier Fragen unsere Startwerte fest. Auf der Suche nach dem Verräter Elijah Morrow sind wir in Cradlewood – quasi dem Ghetto der Stadt – gelandet. Im verfallenen Halcyon Hotel haben wir unser Lager aufgeschlagen, um dort die Tage vor der Sonne geschützt zu verbringen. Im Hotelzimmer können wir unsere Kleidung, Waffe, Ausrüstung oder Relikte auswählen. In der Armenküche gibt es ein wenig Blut, dort können wir auch arbeiten, um ein wenig Geld zu verdienen – immerhin muss das Hotel bezahlt werden. Ein Arzt behandelt uns, wenn wir ihm ein paar Leichen vorbeibringen, im Nighthawks (das dem King, dem Unterweltboss von Cradlewood, gehört) unterhalten wir uns mit dem Spinnen-fressenden Assistenten und fassen unsere ersten Aufträge aus… auf der Übersichtskarte klicken wir auf den Ort, zu dem wir reisen wollen. Gehen wir in den Kanal, sollten wir eine Karte dabei haben – oder zumindest gerne (simple) Labyrinth-Karten zeichnen.
Kämpfe laufen rundenbasiert ab – allerdings sind die Optionen, die uns zur Verfügung stehen, in jeder Runde ein wenig anders. Unsere Fähigkeiten und unser aktueller Level an Blut bestimmen oft, was wir tun können. Wir wählen eine Option, und erfahren via Text, wie sich das auf den Kampf ausgewirkt hat. Als Vampir heilen wir recht schnell, aber wir spüren den Schmerz und die Erschöpfung genauso wie normale Menschen. Silber oder Feuer bringt uns um. Viele Handlungen verbessern unsere Fähigkeiten – Übung macht den Meister. Ihr seht permanent euren Blut-Level (rote Kugel) ebenso wie die aktuelle Fitness (grüne Kugel) angezeigt. Dazu der Kontostand und die Uhrzeit. In eurem Handy könnt ihr Mails lesen, speichern, eure Charakterwerte/Ausrüstung anschauen, im Adressbuch Informationen über eure Kontakte nachlesen. Das Spiel ist in Kapitel unterteilt – ein Kapitel dauert einige Tage, genug um die notwendigen Aktionen durchzuführen, damit die Story weitergeht. Ihr werdet Freunde finden, aber auch Leuten begegnen, die sich euch nicht unbedingt anschließen werden…
English only
Nighthawks ist auf englisch, eine deutsche Übersetzung gibt es nicht und ist auch nicht geplant. Gespeichert kann jederzeit werden. Nighthawks ist für den PC erschienen. Kaufen könnt ihr es auf Steam oder GOG. Die Hardwareanforderungen sind vernachlässigbar – 8 GB RAM sollten es aber dann doch sein. Ein Gamepad wird nicht unterstützt, daher spielt sich Nighthawks auf meinem Lenovo Legion Go S Handheld ein wenig mühsam. Es läuft fein, die Steuerung mit Touchscreen funktioniert, ist aber nicht ideal. Am SteamDeck mit seinen besseren Mousepads klappt das möglicherweise besser.
Zusammenfassung
FAZIT
Wir haben kein Spiegelbild, es gibt keine Fotos von uns, der Anblick eines Kreuzes schmerzt uns, die Sonne verbrennt uns. Nighthawks bedient sich der üblichen Vampir-Klischees, während es uns seine kurzen – aber zahlreichen – Texte präsentiert. Unterlegt von stimmungsvollen Grafiken, einer an die Situation angepassten Hintergrundmusik und voll vertonten Gesprächen versuchen wir die richtigen Entscheidungen zu treffen, um als heruntergekommener Vampir in einer rauen Umgebung eine neue Existenz aufzubauen. Nighthawks spielt sich wie ein Buch, bei dem ihr aber nach jedem Absatz eine Entscheidung treffen müsst. Also kein klassisches Visual Novel, wo ihr 15 Entscheidungen im ganzen Spiel trefft und euch nur durch Unmengen an Text durchklickt, sondern ununterbrochen Entscheidungen – wo gehe ich hin, mit wem rede ich, was frage ich, welche Fähigkeit setze ich ein… wer Probleme mit der Entscheidungsfindung hat, sollte lieber etwas anderes spielen. Wer allerdings gerne liest und bereit ist, sich auf eine umfangreiche Vampirgeschichte einzulassen, der wird mit Nighthawks viel Spaß haben.