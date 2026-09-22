Gewinnspiel Game: On! HYPERSPACED

Gaming gehört ins Kino! Bei Game: On! wird jeden Monat ein Indie-Game auf der großen Leinwand vorgestellt. Diesmal steht das chaotische Weltraum-Co-op-Spiel HYPERSPACED im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Entwickler:innen könnt ihr das Multiversum retten, Aufgaben übernehmen und mehr über die Entstehung des Spiels erfahren. Wir verlosen Tickets für dieses besondere Gaming-Erlebnis im Votiv Kino!
Gaming im Kino? Let’s go! Kino und Videospiele erzählen Geschichten in derselben Sprache – „Game: On!“ macht diese besondere Verbindung sichtbar und holt jeden Monat ein neues Game auf die Kinoleinwand. Egal, ob du lieber entspannt im Publikum sitzt oder den Controller in die Hand nimmst, bei Game: On! entdeckt ihr 1x im Monat die faszinierende Welt der Indie-Games. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!
HYPERSPACED
HYPERSPACED ist ein chaotisches Weltraum-Co-op-Spiel für 1-4 Spieler:innen. Als Team müssen du und deine Weltraumkadetten das Multiversum vor dem Zusammenbruch retten. Schnapp dir den Pilotensitz, bediene Geschütze, werde Mechaniker:in oder sogar Hausmeister:in auf deiner Suche nach den Bösewichten, die das Multiversum ins Wanken gebracht haben. 👾
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, kommt einfach vorbei, taucht ein in das chaotische Weltraum-Leben und lernt direkt von den Entwicklern, wie ihr am besten durch das Spiel navigiert. Dabei erfahrt ihr auch spannende Hintergründe zur Entstehung des Games.
HYPERSPACED läuft im Rahmen von Game: On! im Votiv Kino, einer neuen Reihe, in der Videospiele auf die Kinoleinwand kommen.
Publisher: Headup Games | Developer: Rarebyte
Kino: Votiv Kino
Adresse: Währinger Str. 12, 1090 Wien
Internet: www.votivkino.at/film/hyperspaced/
Was kann ich gewinnen?
4×2 Tickets
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet die Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 06. Oktober 2026.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanälen. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.