Gewinnspiel Game: On! HYPERSPACED

Gaming gehört ins Kino! Bei Game: On! wird jeden Monat ein Indie-Game auf der großen Leinwand vorgestellt. Diesmal steht das chaotische Weltraum-Co-op-Spiel HYPERSPACED im Mittelpunkt. Gemeinsam mit den Entwickler:innen könnt ihr das Multiversum retten, Aufgaben übernehmen und mehr über die Entstehung des Spiels erfahren. Wir verlosen Tickets für dieses besondere Gaming-Erlebnis im Votiv Kino!

Gaming im Kino? Let’s go! Kino und Videospiele erzählen Geschichten in derselben Sprache – „Game: On!“ macht diese besondere Verbindung sichtbar und holt jeden Monat ein neues Game auf die Kinoleinwand. Egal, ob du lieber entspannt im Publikum sitzt oder den Controller in die Hand nimmst, bei Game: On! entdeckt ihr 1x im Monat die faszinierende Welt der Indie-Games. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

HYPERSPACED

HYPERSPACED ist ein chaotisches Weltraum-Co-op-Spiel für 1-4 Spieler:innen. Als Team müssen du und deine Weltraumkadetten das Multiversum vor dem Zusammenbruch retten. Schnapp dir den Pilotensitz, bediene Geschütze, werde Mechaniker:in oder sogar Hausmeister:in auf deiner Suche nach den Bösewichten, die das Multiversum ins Wanken gebracht haben. 👾

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, kommt einfach vorbei, taucht ein in das chaotische Weltraum-Leben und lernt direkt von den Entwicklern, wie ihr am besten durch das Spiel navigiert. Dabei erfahrt ihr auch spannende Hintergründe zur Entstehung des Games.

HYPERSPACED läuft im Rahmen von Game: On! im Votiv Kino, einer neuen Reihe, in der Videospiele auf die Kinoleinwand kommen.

Publisher: Headup Games | Developer: Rarebyte