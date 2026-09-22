Rayman Legends Retold Preview

Neue Geschichte und zusätzliche Welten

Rayman Legends Retold soll die Handlung des Originals stärker miteinander verbinden. Eine neue Bedrohung und ein bislang unbekannter Gegenspieler führen durch die überarbeitete Geschichte. Dazu kommen vollständig vertonte Zwischensequenzen und neue Interaktionen zwischen den Figuren.

Inhaltlich erweitert Ubisoft das Abenteuer um ein neues Reich, zusätzliche Plattformabschnitte und vier neue Musik-Level. Die bekannten Welten kehren ebenfalls zurück, wurden aber in die neue Präsentation übertragen und teilweise mit zusätzlichen Details versehen.

Eine der auffälligsten Neuerungen sind die Drachenritte. In diesen Abschnitten verlässt Rayman die klassische Seitenansicht und bewegt sich durch vollständig dreidimensionale Bereiche. Auf dem Rücken eines Drachen müssen Hindernisse umflogen, Gegner mit Feuerbällen getroffen und Sammelobjekte eingesammelt werden. Die Sequenzen erinnern in ihrem Aufbau an klassische On-Rail-Spiele und sorgt für Abwechslung zwischen den normalen Plattform-Leveln. Das machte beim Anspielen schon recht viel Spaß und war gerade richtig zum „Durchatmen“, nach der einen oder anderen Geduldsprobe, „levelmäßig“ meine ich damit („Hey Macarena“ sag ich nur).

Auch die Musik-Level bleiben ein wichtiger Bestandteil. Bewegungen, Gegner, Plattformen und Hindernisse orientieren sich am Rhythmus der jeweiligen Stücke. Neben den bekannten Abschnitten kommen vier neue Musik-Level hinzu. Der Soundtrack wird von Christophe Héral, der bereits am Original beteiligt war, und Grant Kirkhope erweitert.

Kung Foot Evo und lokaler Mehrspieler

Der Mehrspielermodus Kung Foot kehrt in überarbeiteter Form zurück. Kung Foot Evo soll größere und stärker vertikal aufgebaute Arenen bieten und sich stärker auf Teamspiel konzentrieren. Neu sind unter anderem das Tragen und Zuspielen des Balls, zusätzliche Power-ups sowie verschiedene anpassbare Regeln.

Das komplette Abenteuer lässt sich außerdem mit bis zu vier Personen im lokalen Koop spielen. Einen Online-Koop-Modus hat Ubisoft bisher nicht angekündigt.