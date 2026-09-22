Rayman Legends Retold Preview

Ubisoft legt mit Rayman Legends Retold einen der bekanntesten 2D-Plattformer des Studios neu auf. Die Neuinterpretation des 2013 erschienenen Originals kombiniert das bekannte Plattforming mit einer vollständig überarbeiteten 3D-Optik, einer erweiterten Geschichte, neuen Musik-Leveln und zusätzlichen Spielabschnitten. Die Veröffentlichung ist für den 3. Dezember 2026 geplant.
Wir durften sowohl auf der gamescom, als auch danach schon für ein paar Stunden Hand anlegen an den Plattformer und berichten was wir erlebt haben.
Neue Geschichte und zusätzliche Welten
Rayman Legends Retold soll die Handlung des Originals stärker miteinander verbinden. Eine neue Bedrohung und ein bislang unbekannter Gegenspieler führen durch die überarbeitete Geschichte. Dazu kommen vollständig vertonte Zwischensequenzen und neue Interaktionen zwischen den Figuren.
Inhaltlich erweitert Ubisoft das Abenteuer um ein neues Reich, zusätzliche Plattformabschnitte und vier neue Musik-Level. Die bekannten Welten kehren ebenfalls zurück, wurden aber in die neue Präsentation übertragen und teilweise mit zusätzlichen Details versehen.
Eine der auffälligsten Neuerungen sind die Drachenritte. In diesen Abschnitten verlässt Rayman die klassische Seitenansicht und bewegt sich durch vollständig dreidimensionale Bereiche. Auf dem Rücken eines Drachen müssen Hindernisse umflogen, Gegner mit Feuerbällen getroffen und Sammelobjekte eingesammelt werden. Die Sequenzen erinnern in ihrem Aufbau an klassische On-Rail-Spiele und sorgt für Abwechslung zwischen den normalen Plattform-Leveln. Das machte beim Anspielen schon recht viel Spaß und war gerade richtig zum „Durchatmen“, nach der einen oder anderen Geduldsprobe, „levelmäßig“ meine ich damit („Hey Macarena“ sag ich nur).
Auch die Musik-Level bleiben ein wichtiger Bestandteil. Bewegungen, Gegner, Plattformen und Hindernisse orientieren sich am Rhythmus der jeweiligen Stücke. Neben den bekannten Abschnitten kommen vier neue Musik-Level hinzu. Der Soundtrack wird von Christophe Héral, der bereits am Original beteiligt war, und Grant Kirkhope erweitert.
Kung Foot Evo und lokaler Mehrspieler
Der Mehrspielermodus Kung Foot kehrt in überarbeiteter Form zurück. Kung Foot Evo soll größere und stärker vertikal aufgebaute Arenen bieten und sich stärker auf Teamspiel konzentrieren. Neu sind unter anderem das Tragen und Zuspielen des Balls, zusätzliche Power-ups sowie verschiedene anpassbare Regeln.
Das komplette Abenteuer lässt sich außerdem mit bis zu vier Personen im lokalen Koop spielen. Einen Online-Koop-Modus hat Ubisoft bisher nicht angekündigt.
Rayman Origins als zusätzliche Beigabe
Alle Editionen von Rayman Legends Retold enthalten die Rayman Origins: Enhanced Edition. Diese Version bietet eine Auflösung von bis zu 4K, 60 Bilder pro Sekunde, neue Sammelobjekte und Belohnungen sowie zusätzliche Komfortfunktionen. Auf kompatiblen Controllern wird außerdem haptisches Feedback unterstützt.
Die Standard Edition enthält das Hauptspiel und die überarbeitete Fassung von Rayman Origins. Die digitale Deluxe Edition ergänzt vier klassische Kostüme und eine digitale Art Gallery. Die Handelsversion enthält zusätzlich eine gedruckte Karte der Glade of Dreams, drei Lithografien und eine spezielle Verpackung. Vorbesteller erhalten außerdem das Hoodlum-Havoc-Paket mit zwei Kostümen für Rayman und Globox.
Zusammenfassung
FAZIT
Rayman Legends Retold bleibt dem Kern des Originals eng verbunden. Das präzise Plattforming, die rhythmischen Musik-Level und der lokale Koop bilden weiterhin das Fundament. Gleichzeitig versucht Ubisoft, die Neuauflage durch neue Story-Elemente, eine räumlichere Präsentation, Drachenritte und zusätzliche Inhalte stärker von der bisherigen Version abzugrenzen.
Für Neueinsteiger könnte Rayman Legends Retold damit einen umfangreichen Einstieg in die Reihe darstellen. Für Kenner des Originals wird dagegen entscheidend sein, ob die neuen Inhalte und die überarbeitete Präsentation genug Mehrwert bieten. Ob die 3D-Optik den unverwechselbaren Stil von Rayman Legends sinnvoll erweitert oder teilweise abschwächt, wird sich letztlich erst mit der vollständigen Version beurteilen lassen. Eine Menge Spaß hat das Anspielen jedenfalls schon jetzt gemacht, wenn auch manche Level eine harte Nuss sind und die spielerische Geduld auf die Probe stellen, dafür entspannen andere Level mit sehr viel Spaß und Rhythmus 😉