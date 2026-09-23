PAYDAY 3 erhält großes Anniversary-Update mit allen Heists im Basisspiel

PAYDAY 3 erhält zum dritten Jahrestag ein umfangreiches Update. Dabei werden alle bisher separat angebotenen Heist-DLCs Teil des Basisspiels.

Starbreeze hat am 23. September das dritte Anniversary-Update für PAYDAY 3 veröffentlicht. Die Aktualisierung ist laut Studio auf Steam, PlayStation, Xbox und im Epic Games Store verfügbar.

Mit dem Update gehören alle bisher separat veröffentlichten Heists ohne zusätzliche Kosten zum Basisspiel. Damit soll die Spielerschaft nicht mehr nach verfügbaren DLCs auf unterschiedliche Lobbys verteilt werden. Der Preis des Basisspiels bleibt laut Starbreeze unverändert.

Neues Crimebond-Modell

Das Update führt außerdem den ersten kostenpflichtigen Crimebond ein. Das Paket „Brute Force“ kostet 9,99 US-Dollar. Crimebonds können weiterhin auch kostenlos durch das Spielen freigeschaltet werden; laut Starbreeze bleiben die Inhalte dauerhaft verfügbar.

Zu den weiteren Änderungen zählen eine überarbeitete Einführung, eine neue Benutzeroberfläche, das Heat-System sowie die technische Umstellung auf Unreal Engine 5.5. Starbreeze spricht vom bislang größten Update für PAYDAY 3; diese Einordnung stammt vom Studio.

Die Aktualisierung markiert den Beginn des vierten Jahres von PAYDAY 3. In den vergangenen zwölf Monaten veröffentlichte Starbreeze nach eigenen Angaben monatliche Inhalts- und Verbesserungsupdates.

Weitere Informationen stehen auf der offiziellen News-Seite zu PAYDAY 3.