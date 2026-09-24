Theos: Cities of Myth erscheint am 4. November für PC

Theos: Cities of Myth erscheint am 4. November 2026 für PC. Ein neuer Trailer zeigt den Städtebau im antiken Griechenland sowie Kampagne und Sandbox-Modus.

Dotemu und Triskell Interactive haben den Veröffentlichungstermin für Theos: Cities of Myth bekannt gegeben. Das Aufbauspiel erscheint am 4. November 2026 für PC und ist über Steam erhältlich.

Im antiken Griechenland errichten Spieler eine eigene Stadt und entscheiden, welcher von sieben griechischen Göttern sie folgen. Neben bekannten Gestalten der Mythologie treten auch historische Philosophen und Herrscher auf.

Städtebau und Echtzeitkämpfe

Die Kampagne verbindet den Aufbau einer Stadt mit politischen Entscheidungen, rivalisierenden Herrschern und militärischen Auseinandersetzungen. Ein Sandbox-Modus bietet zusätzlich eine freiere Spielweise. Gefechte finden in Echtzeit statt und sollen die Entwicklung des eigenen Reichs beeinflussen.

Der neue Trailer gibt einen Überblick über die Stadtplanung, die mythologischen Einflüsse und die strategischen Konflikte. Weitere Informationen bietet die offizielle Webseite von Triskell Interactive; die PC-Version kann auf Steam vorgemerkt werden.