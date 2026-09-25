Mundo Gamer Showcase zeigt heute 45 internationale Spiele

Der vierte Mundo Gamer Showcase präsentiert am 25. September laut Veranstalter 45 Spiele aus aller Welt. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr MESZ.
Der Mundo Gamer Showcase geht am Freitagabend in seine vierte Ausgabe. Für die digitale Veranstaltung kündigt die Mundo Gamer Agency 45 Spiele internationaler Studios und Publisher an. Die Übertragung startet um 17 Uhr UTC, in Österreich und Deutschland somit um 19 Uhr MESZ.
Das Line-up reicht laut Veranstalter von Horror- und Science-Fiction-Spielen bis zu Puzzle-, Strategie- und Rollenspieltiteln. Zu den angekündigten Projekten zählen etwa Sniper Dan von PQube, Forest Fighters von Lurix Dev Studio, Detective of the Dead von Actrio Studio und Pinecone Grove von Quality Time Studio. Gezeigt werden sollen Trailer, Gameplay und Neuigkeiten zu Spielen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.
Das vollständige Line-up des Mundo Gamer Showcase
- Aerosurge — Korpeki Digital
- Cards Everywhere! — Armed Chicken
- Detective of the Dead — Actrio Studio
- Toy Sports — Gixer Entertainment
- Driving Rogue — Gravity Works
- Pinecone Grove — Quality Time Studio
- Murder&Spies (Spy.io 2) — Gamesbynav
- Forest Fighters — Lurix Dev Studio
- Sniper Dan — PQube
- Critical Ward — BiEsEl Games
- Foxy Dumplings — Soft Crunch Games
- Cutout Village — DevilishGames
- Silent Roots — CocoBoo Games
- Time To Wake Up — Eye Blink Twice
- Deadpact — Low Health Games
- Whispers in the Fog — Pasquale Scionti
- Pull Me In — Fire Game Studios
- PRESS: Authorized Disposal — Ivy Juiec
- Lost Host — GestLT
- Sky Paws Awakening — Signum Ludens
- Effulgence RPG — Andrei Fomin
- Faraway Galaxy — Astral Reavers
- Nova Origin — Zapnova Games
- Fool King — Loot Donkey
- Rogue Reings — Venn Studios
- Star Conflict: Burrownauts — Targem Games
- Cyberwar: Neon City — Cyber Monkey Studios
- Sky Dust — Orbit Studio
- Nova Slash — Icuzo Games
- Etherland Saga — ChillFace Games
- Leaving Eden — Sky Machine Studios
- PITCHFORK — MANIC GAMES
- Utopia: Birth of the Heroes / Utopía: El Nacer de los Héroes — Mana Core Game Studios
- The Narrator — Independent Developer
- Nulphia — Keyreal
- Demidoff Corp — Targem Games
- The Whisker Watch — Catch The Void
- fCorvus — fShark Games
- Godreaper — Next Genium
- Forastero — Neoane Games
- Axiomatik — UnrealEstate
- Pawned Souls — Mika Dev
- In Vino Veritas — Lesson Not Learned Games
- Netherwake — Nalycan
- Spooky Ride — SolidGames
Die Ausgabe ist zugleich die dritte des Jahres 2026. Eine offizielle Steam-Eventseite soll die teilnehmenden Spiele bündeln. Die Übertragung kann auf YouTube verfolgt werden; weitere Informationen führt die offizielle Showcase-Seite.