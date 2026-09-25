Mundo Gamer Showcase zeigt heute 45 internationale Spiele

Der vierte Mundo Gamer Showcase präsentiert am 25. September laut Veranstalter 45 Spiele aus aller Welt. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr MESZ.

Der Mundo Gamer Showcase geht am Freitagabend in seine vierte Ausgabe. Für die digitale Veranstaltung kündigt die Mundo Gamer Agency 45 Spiele internationaler Studios und Publisher an. Die Übertragung startet um 17 Uhr UTC, in Österreich und Deutschland somit um 19 Uhr MESZ.

Das Line-up reicht laut Veranstalter von Horror- und Science-Fiction-Spielen bis zu Puzzle-, Strategie- und Rollenspieltiteln. Zu den angekündigten Projekten zählen etwa Sniper Dan von PQube, Forest Fighters von Lurix Dev Studio, Detective of the Dead von Actrio Studio und Pinecone Grove von Quality Time Studio. Gezeigt werden sollen Trailer, Gameplay und Neuigkeiten zu Spielen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien.

Das vollständige Line-up des Mundo Gamer Showcase

Aerosurge — Korpeki Digital

— Korpeki Digital Cards Everywhere! — Armed Chicken

— Armed Chicken Detective of the Dead — Actrio Studio

— Actrio Studio Toy Sports — Gixer Entertainment

— Gixer Entertainment Driving Rogue — Gravity Works

— Gravity Works Pinecone Grove — Quality Time Studio

— Quality Time Studio Murder&Spies (Spy.io 2) — Gamesbynav

— Gamesbynav Forest Fighters — Lurix Dev Studio

— Lurix Dev Studio Sniper Dan — PQube

— PQube Critical Ward — BiEsEl Games

— BiEsEl Games Foxy Dumplings — Soft Crunch Games

— Soft Crunch Games Cutout Village — DevilishGames

— DevilishGames Silent Roots — CocoBoo Games

— CocoBoo Games Time To Wake Up — Eye Blink Twice

— Eye Blink Twice Deadpact — Low Health Games

— Low Health Games Whispers in the Fog — Pasquale Scionti

— Pasquale Scionti Pull Me In — Fire Game Studios

— Fire Game Studios PRESS: Authorized Disposal — Ivy Juiec

— Ivy Juiec Lost Host — GestLT

— GestLT Sky Paws Awakening — Signum Ludens

— Signum Ludens Effulgence RPG — Andrei Fomin

— Andrei Fomin Faraway Galaxy — Astral Reavers

— Astral Reavers Nova Origin — Zapnova Games

— Zapnova Games Fool King — Loot Donkey

— Loot Donkey Rogue Reings — Venn Studios

— Venn Studios Star Conflict: Burrownauts — Targem Games

— Targem Games Cyberwar: Neon City — Cyber Monkey Studios

— Cyber Monkey Studios Sky Dust — Orbit Studio

— Orbit Studio Nova Slash — Icuzo Games

— Icuzo Games Etherland Saga — ChillFace Games

— ChillFace Games Leaving Eden — Sky Machine Studios

— Sky Machine Studios PITCHFORK — MANIC GAMES

— MANIC GAMES Utopia: Birth of the Heroes / Utopía: El Nacer de los Héroes — Mana Core Game Studios

— Mana Core Game Studios The Narrator — Independent Developer

— Independent Developer Nulphia — Keyreal

— Keyreal Demidoff Corp — Targem Games

— Targem Games The Whisker Watch — Catch The Void

— Catch The Void fCorvus — fShark Games

— fShark Games Godreaper — Next Genium

— Next Genium Forastero — Neoane Games

— Neoane Games Axiomatik — UnrealEstate

— UnrealEstate Pawned Souls — Mika Dev

— Mika Dev In Vino Veritas — Lesson Not Learned Games

— Lesson Not Learned Games Netherwake — Nalycan

— Nalycan Spooky Ride — SolidGames

Die Ausgabe ist zugleich die dritte des Jahres 2026. Eine offizielle Steam-Eventseite soll die teilnehmenden Spiele bündeln. Die Übertragung kann auf YouTube verfolgt werden; weitere Informationen führt die offizielle Showcase-Seite.