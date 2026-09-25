Hela: Of Mice & Magic stellt sein Brausystem vor

Ein neuer Deep Dive stellt das Brausystem von Hela: Of Mice & Magic vor. Das Spiel erscheint am 1. Dezember 2026 für PC und Konsolen.

In Hela: Of Mice & Magic sammeln Spielerinnen und Spieler Zutaten in Wäldern, Wiesen und Sümpfen. In der Hütte der Hexe werden daraus Heilmittel gebraut, die bei der Erkundung helfen und neue Interaktionen mit der Umgebung ermöglichen.

Die Tränke dienen laut Entwickler Windup Games unter anderem dazu, Fähigkeiten zu verbessern, Rätsel zu lösen und weitere Wege durch die Spielwelt zu öffnen. Das Brausystem ist damit ein Bestandteil des Fortschritts und nicht nur ein separates Herstellungssystem.

Hela: Of Mice & Magic erscheint am 1. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für Xbox Series S und PC ist eine ausschließlich digitale Veröffentlichung vorgesehen. Zum Start soll das Spiel außerdem im Xbox Game Pass verfügbar sein. Ein Deep-Dive-Video zeigt die Mechanik.