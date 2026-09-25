Indie Roundup Week 39: Demos, Playtests und neue Spielideen

Neue Demos, anstehende Playtests und ungewöhnliche Spielideen: Unser neues Indie Roundup Week 39 bündelt aktuelle Meldungen aus unserem Postfach – von kleinen Horror-Projekten bis zu Koop- und Strategiespielen.

In den vergangenen Tagen haben mehrere kleinere Studios und Publisher neue Demos, Playtests und Termine angekündigt. Einige der vorgestellten Spiele sind bereits verfügbar, andere lassen sich in den kommenden Wochen erstmals öffentlich ausprobieren.

FrogSlap

Das kostenlose Android-Arcade-Spiel FrogSlap stammt von einem österreichischen Solo-Entwickler. Im Mittelpunkt stehen kurze, einhändig spielbare Boss-Runs, die durch Runen und besondere Kräfte verändert werden. Ein zusätzlicher Chaosmodus soll die Abläufe weiter beschleunigen und für abwechslungsreiche Durchläufe sorgen. Das Spiel ist bereits veröffentlicht und unterliegt keinem Embargo.

Die Android-Version ist über Google Play verfügbar.

Defrag Incremental

Defrag Incremental überträgt die Optik und Grundidee eines Defragmentierungsprogramms aus den 1990er-Jahren in ein Incremental-Spiel. Zu Beginn werden einfache Disk-Jobs angenommen und bearbeitet, später kommen größere, heißere und beschädigte Datenträger hinzu. Verschiedene Algorithmen, aktive Events, Automation und dauerhafte BIOS-Upgrades erweitern den Ablauf. Ein kürzlich veröffentlichtes Gameplay-Update bringt Hitze, Disk-Gesundheit und aktive Events früher in den Spielverlauf.

Defrag Incremental ist auf Steam erhältlich.

Michael Test

Im Horror-Mystery-Spiel Michael Test erzählen Gemälde ihre Geschichte nicht nur über das sichtbare Bild, sondern auch über Geräusche. Die Spieler:innen müssen akustische Widersprüche erkennen und daraus rekonstruieren, was tatsächlich passiert ist. Die derzeit verfügbare kostenlose Demo unterstützt Deutsch bei Oberfläche und Untertiteln.

Sie kann über die Steam-Demoseite ausprobiert werden; die vollständige Steam-Seite gibt weitere Informationen zum Spiel.

Past Due: Midnight

Past Due: Midnight ist ein Psycho-Horror-Spiel für Einzelspieler:innen, das in einem bespukten Bürokomplex spielt. Der Schwerpunkt liegt auf Atmosphäre, Erkundung, Rätseln und der Interaktion mit der Umgebung. Die Geschichte setzt sich nach und nach aus den Erlebnissen in dem Gebäude zusammen. Die Veröffentlichung ist auf Steam angekündigt, eine Demo soll im ersten Quartal 2027 folgen.

Der Steam-Eintrag und ein Ankündigungstrailer stehen bereits bereit.

LumberBoy

In LumberBoy dreht sich alles um das Fällen, Verarbeiten und Verkaufen von Holz. Die Einnahmen fließen in Upgrades, mit denen der Incremental-Spielablauf weiter ausgebaut wird. Die kostenlose Demo umfasst laut Entwickler drei Wälder und 34 Trait-Upgrades und dauert etwa 40 bis 60 Minuten. Gespielt werden kann mit Tastatur und Maus oder Controller; außerdem wird Steam Deck unterstützt. Im Oktober soll LumberBoy beim Steam Next Fest vertreten sein.

Die Demo und die Steam-Shopseite sind bereits erreichbar.

Victory Banner

Für Victory Banner startet am 29. September eine Steam-Demo. Das historische Taktikspiel verbindet Echtzeitstrategie mit einer optionalen Third-Person-Perspektive: Die Kontrolle kann jederzeit von der Übersicht auf eine einzelne Einheit wechseln. Die Demo enthält eine Einzelmission, einen wiederholbaren Eroberungsmodus und mehr als 20 Einheitentypen. Dazu kommen Befestigungen, Fahrzeuge, Artillerie und verschiedene taktische Möglichkeiten. Der historische Rahmen der Demo liegt in den ersten Monaten des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion.

Der Steam-Eintrag enthält die aktuellen Informationen zur Demo.

BrickOps

BrickOps ist ein Arena-Shooter, in dem die Spieler:innen nicht nur auf den Karten kämpfen, sondern diese auch selbst bauen. Der kostenlose öffentliche Playtest für Windows findet am 3. und 4. Oktober statt. Damit bietet sich die Gelegenheit, das Grundprinzip und den Kartenbau vor einer möglichen Veröffentlichung auszuprobieren.

Der offizielle Zugang zum Playtest führt zu den aktuellen Steam-Informationen.

NARON

Am 10. Oktober beginnt der öffentliche Steam-Playtest von NARON. Das Koop-Mining-Roguelite eines Solo-Entwicklers aus Hamburg ist für ein bis vier Personen ausgelegt. Eine Crew erkundet mit einem Bohrschiff die verformbaren Tiefen eines sterbenden Mondes. Jede Ebene verfolgt ein eigenes Ziel, während die Gruppe zwischen den Abschnitten gemeinsam ihre Route mit unterschiedlichen Gefahren und Belohnungen auswählt. Die PC-Veröffentlichung ist für 2027 vorgesehen.

Weitere Informationen stehen auf der Steam-Seite von NARON.

Arctic Drive

Etwas mehr Zeit bleibt bis zum Early-Access-Start von Arctic Drive am 25. November. Der Koop-Survival-Roadtrip ist für ein bis vier Spieler:innen ausgelegt und führt durch eine prozedural erzeugte Arktis. Das Auto ist dabei die zentrale Lebensgrundlage der Gruppe und muss den Ausflug durch die kalte Umgebung überhaupt erst ermöglichen.

Der Start ist für Steam und Xbox angekündigt; die Steam-Seite enthält weitere Details.

Ausblick

Die aktuellen Indie-Meldungen zeigen eine große Bandbreite: kurze Mobile-Runs, ungewöhnliche Incremental-Konzepte, Horror mit akustischen Rätseln, historische Taktik und mehrere Koop-Spiele. Besonders viele Termine liegen Ende September und im Oktober, weshalb sich bei den Demos und Playtests in den kommenden Wochen mehrere Nachfassmeldungen anbieten.

Freut euch in den nächsten Wochen auf weitere Ausgaben unseres neuen Formats „Indie Roundup“.