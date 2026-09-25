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The Division 2: Echoes of Central Park erscheint am 3. November

von Hannes Linsbauer0

Die Erweiterung Echoes of Central Park führt Agent:innen von The Division 2 ab dem 3. November in einen bislang unzugänglichen Teil von New York.

Ubisoft zufolge kehrt das Spiel mit dem DLC nach New York zurück. Der Central Park soll Geheimnisse, düstere Legenden und neue Gefahren bereithalten. Zugleich können Spieler:innen dort wertvolle Ausrüstung entdecken.

Weitere Einzelheiten zeigte Ubisoft in einem Showcase. Einen ausführlichen Artikel zur Erweiterung hat der Publisher auf Ubisoft News veröffentlicht.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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