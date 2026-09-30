LEGO kündigt mit Shenron & Goku das erste Dragon-Ball-Set an

LEGO hat mit Dragon Ball: Shenron & Goku (11390) sein erstes offiziell lizenziertes Set zur Anime-Reihe vorgestellt. Das LEGO-Icons-Modell umfasst 1.764 Teile und richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren.

Im Mittelpunkt steht Shenron, der ewige Drache aus Dragon Ball. Die Figur erhebt sich in einer geschwungenen Pose über den sieben Dragon Balls. Details wie Schuppen und Klauen sollen die Form des Anime-Charakters in ein baubares Ausstellungsmodell übertragen. Eine abnehmbare Mini-Figur des jungen Son Goku auf der fliegenden Kintoun ergänzt das Set.

Für die Präsentation lassen sich Shenrons Kopf und Klauen positionieren; auch Goku kann abgenommen und neu ausgerichtet werden. Die Produktbeschreibung sieht das Modell als Dekoration für Regal oder Schreibtisch. Der Drache misst im fertigen Zustand mehr als 32 Zentimeter in der Höhe, 24 Zentimeter in der Länge und 26 Zentimeter in der Breite.

Der Baukasten umfasst 1.764 Teile und kann mit der LEGO-Builder-App aufgebaut werden. Die Anwendung bietet eine digitale 3D-Anleitung, bei der sich Modelle drehen und vergrößern lassen. Das Set wird unter LEGO Icons geführt und ist damit als Sammlerstück für erwachsene Fans positioniert. Das erste Set ist zugleich der Auftakt der Kooperation zwischen LEGO und Toei Animation.

LEGO nennt einen Preis von 139,99 Euro. Mitglieder des LEGO-Insiders-Programms erhalten ab 1. November 2026 Zugang; der allgemeine Verkaufsstart ist für den 4. November angesetzt. In der Schweiz liegt die unverbindliche Preisempfehlung laut Presseinformation bei 159 Franken. Die Ankündigung nennt weitere Dragon-Ball-Sets, die ab 2027 folgen sollen.