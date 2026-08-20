BlackMill Games veröffentlicht am 20. August 2026 den historischen Multiplayer-Shooter Gallipoli für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Zum Start bietet der vierte Teil der WW1 Game Series 25-gegen-25-Gefechte, Crossplay und fünf Karten.

BlackMill Games bringt Gallipoli am 20. August 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt. Die PC-Version erscheint über Steam, den Microsoft Store und den Epic Games Store; Konsolenversionen sind über den PlayStation Store und den Microsoft Store erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei 29,99 Euro. Zum Start ist für begrenzte Zeit ein Rabatt von bis zu 25 Prozent vorgesehen.

Der Multiplayer-Shooter verlagert die WW1 Game Series an die Gallipoli-Kampagne und weitere osmanische Fronten des Ersten Weltkriegs. Britische und osmanische Truppen treten in 25-gegen-25-Gefechten gegeneinander an. Zum Start stehen fünf Karten zur Verfügung: ANZAC Cove, V Beach, Ctesiphon, Kut al-Amara und Suez. Einen Eindruck vom Spiel vermittelt der Launch-Trailer.

Spieler wählen aus zehn Klassen nach historischen Rollen, darunter Offizier, schwerer Maschinengewehrschütze, Scharfschütze und Sanitätsträger. Hinzu kommen mehr als 50 nachgebildete Waffen und Ausrüstungsgegenstände, ein prozedurales Nachladesystem und ein Unterdrückungssystem. Öffentliche Partien werden bei Bedarf durch Bots ergänzt; in benutzerdefinierten Matches können Bots optional eingesetzt werden.

Gallipoli unterstützt vollständiges Crossplay zwischen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. BlackMill Games kündigt außerdem an, den Titel nach dem Start über mehrere Jahre mit Updates zu unterstützen.

Weitere Informationen bietet die offizielle Spieleseite.