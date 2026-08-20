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FPS Games Show startet am 3. September mit 16 Shootern

von Hannes Linsbauer0

Am 3. September 2026 feiert die neue FPS Games Show ihre Premiere. Das vorab aufgezeichnete Showcase wird um 20:00 Uhr CEST auf Twitch ausgestrahlt und zeigt News, Gameplay, Updates und Ankündigungen zu insgesamt 16 FPS-Titeln.

Die von Bulkhead präsentierte FPS Games Show ist als gemeinsames Showcase mehrerer Entwickler und Publisher angelegt. Laut den Veranstaltern gibt es keine bezahlten Platzierungen; die teilnehmenden Studios sollen ihre eigenen Projekte sowie die Spiele der übrigen Beteiligten präsentieren und über ihre jeweiligen Communities mitverbreiten.

Zum angekündigten Line-up gehören Rainbow Six Siege, Escape from Tarkov, Ready or Not, Stalzone, SCUM, Gray Zone Warfare, Wardogs, Hell Let Loose: Vietnam, Beautiful Light, Bellum, Incursion Red River, Road to Vostok, Sand Raiders of Sophie, Bodycam, 83 und Terminal War. Geplant sind unter anderem neue Trailer, Gameplay-Material, Inhalts-Updates und weitere Meldungen zu den gezeigten Spielen.

Ausstrahlung auf Twitch

Die FPS Games Show läuft am 3. September 2026 ab 20:00 Uhr CEST exklusiv über den offiziellen Twitch-Kanal. Zusätzlich sollen teilnehmende Studios, Publisher und Content Creator die Übertragung für ihre eigenen Communities co-hosten.

Steam begleitet das Event laut Ankündigung mit einem eigenen Drittanbieter-Event, bei dem ausgewählte Titel mit Rabatten, kostenlosen Demos und Gratis-Wochenenden vertreten sein sollen. Welche Spiele und Angebote konkret teilnehmen, wurde in der Pressemitteilung noch nicht aufgeschlüsselt.

Einen ersten Eindruck vom Format liefert der Ankündigungstrailer auf YouTube.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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