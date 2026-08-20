FPS Games Show startet am 3. September mit 16 Shootern

Am 3. September 2026 feiert die neue FPS Games Show ihre Premiere. Das vorab aufgezeichnete Showcase wird um 20:00 Uhr CEST auf Twitch ausgestrahlt und zeigt News, Gameplay, Updates und Ankündigungen zu insgesamt 16 FPS-Titeln.

Die von Bulkhead präsentierte FPS Games Show ist als gemeinsames Showcase mehrerer Entwickler und Publisher angelegt. Laut den Veranstaltern gibt es keine bezahlten Platzierungen; die teilnehmenden Studios sollen ihre eigenen Projekte sowie die Spiele der übrigen Beteiligten präsentieren und über ihre jeweiligen Communities mitverbreiten.

Zum angekündigten Line-up gehören Rainbow Six Siege, Escape from Tarkov, Ready or Not, Stalzone, SCUM, Gray Zone Warfare, Wardogs, Hell Let Loose: Vietnam, Beautiful Light, Bellum, Incursion Red River, Road to Vostok, Sand Raiders of Sophie, Bodycam, 83 und Terminal War. Geplant sind unter anderem neue Trailer, Gameplay-Material, Inhalts-Updates und weitere Meldungen zu den gezeigten Spielen.

Ausstrahlung auf Twitch

Die FPS Games Show läuft am 3. September 2026 ab 20:00 Uhr CEST exklusiv über den offiziellen Twitch-Kanal. Zusätzlich sollen teilnehmende Studios, Publisher und Content Creator die Übertragung für ihre eigenen Communities co-hosten.

Steam begleitet das Event laut Ankündigung mit einem eigenen Drittanbieter-Event, bei dem ausgewählte Titel mit Rabatten, kostenlosen Demos und Gratis-Wochenenden vertreten sein sollen. Welche Spiele und Angebote konkret teilnehmen, wurde in der Pressemitteilung noch nicht aufgeschlüsselt.

Einen ersten Eindruck vom Format liefert der Ankündigungstrailer auf YouTube.