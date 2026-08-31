gamescom 2026: 368.000 Besucher und 1.743 Aussteller

Die gamescom 2026 hat 368.000 Besucherinnen und Besucher aus 131 Ländern nach Köln gebracht. Mit 1.743 Ausstellern, mehr als 36.000 Fachbesuchern und über 624 Millionen digitalen Views meldet der Veranstalter mehrere neue Bestwerte.

Die gamescom 2026 ist mit 368.000 Besucherinnen und Besuchern zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter kamen Gäste aus 131 Ländern nach Köln. Der Anteil internationaler Besucher stieg gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent.

Auf Ausstellerseite wurden 1.743 Unternehmen aus 66 Ländern gezählt, elf Prozent mehr als 2025. Der Auslandsanteil lag bei 72 Prozent. Insgesamt belegte die Messe rund 233.000 Quadratmeter Bruttofläche. Mehr als 36.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher nahmen teil, etwa die Hälfte davon aus dem Ausland.

Mehr als 624 Millionen digitale Views

Auch bei der digitalen Reichweite meldet die gamescom hohe Zahlen. Bis Samstagabend kamen die Inhalte des Showprogramms auf mehr als 624 Millionen Views. Davon entfielen 78 Millionen auf die Opening Night Live. Die gamescom awesome indies show erreichte nach Veranstalterangaben 302.000 Views, während gamescom epix auf 6,2 Millionen Page Views kam.

Die gamescom dev verzeichnete 6.200 registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein Plus von 15 Prozent. Der gamescom congress wurde von mehr als 1.100 Personen besucht. Weitere Informationen zur Veranstaltung bietet die offizielle gamescom-Webseite.

gamescom 2027 Ende August

Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest: Die gamescom 2027 findet vom 23. bis 29. August statt. Die gamescom dev eröffnet die Veranstaltungswoche am 23. und 24. August, die Opening Night Live folgt am Abend des 24. August. Der Business- und Medientag ist für den 25. August angesetzt, ab dem 26. August ist die Messe für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet.