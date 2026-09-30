A Game About Digging A Hole Together erscheint noch 2026 für PC und Konsolen

Die Fortsetzung des Buddelspiels soll noch 2026 erscheinen und lässt bis zu vier Personen gemeinsam graben.

Der Indie-Publisher rokaplay und das Wiener Studio Mipumi Games haben A Game About Digging A Hole Together angekündigt. Die Fortsetzung des 2025 erschienenen Buddelspiels soll noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 erscheinen. Am PC ist eine Veröffentlichung über Steam, den Epic Games Store und Xbox on PC geplant. Auf der Steam-Seite des Spiels ist derzeit noch kein genauer Termin angegeben.

Wie der Name andeutet, steht diesmal gemeinsames Graben im Mittelpunkt: Bis zu vier Personen können zusammen auf einem neuen Grundstück in die Tiefe vordringen. Die Mitteilung kündigt plattformübergreifenden Online-Koop an. Details dazu, wie die Plattformen zusammenspielen, wurden bislang nicht genannt. Der grundlegende Ablauf bleibt erhalten: Gefundene Ressourcen werden verkauft, um bessere Werkzeuge und Ausrüstung freizuschalten, mit denen sich wiederum tiefer gelegene Bereiche erschließen lassen. Laut Ankündigung soll sich das Spiel auch allein spielen lassen.

Für den Nachfolger verspricht das Team zusätzliche Geländearten, Werkzeuge, versteckte Gegenstände und Geheimnisse unter der Erde. Die Erweiterung soll den bekannten Kreislauf aus Graben, Verkaufen und Verbessern ausbauen, ohne das einfache Grundkonzept des Vorgängers aufzugeben. Wie die neuen Geländearten und Gegenstände im Detail funktionieren, hat die Ankündigung noch nicht erläutert. Außerdem wurde der Code laut rokaplay und Mipumi Games neu aufgebaut. Das soll für einen flüssigeren und zuverlässigeren Ablauf sorgen; konkrete technische Angaben nennt die Mitteilung nicht.

Die Ankündigung knüpft an den Erfolg des ersten Spiels an. Nach Angaben des Publishers wurden davon mehr als eine Million Exemplare verkauft. Das ursprüngliche Projekt sei zunächst von einer einzelnen Person innerhalb weniger Wochen entwickelt worden. Für A Game About Digging A Hole Together arbeiten nun Mipumi Games und rokaplay an einer größeren Version mit Online-Mehrspieler und zusätzlichen Inhalten.

Ein Ankündigungstrailer ist bereits verfügbar. Weitere Informationen zu Plattformen und Veröffentlichung sollen folgen.